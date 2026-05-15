ドル高円高の流れ、豪ドル円、NZドル円などは売りが目立つ＝オセアニア為替概況
ドル高円高の流れ、豪ドル円、NZドル円などは売りが目立つ＝オセアニア為替概況
豪ドルは昨日から目立つドル全面高に押され、今日も対ドルで上値が重くなった。昨日0.72台後半から0.7210ドル台を付けると、今朝も朝の0.72台前半も見合いを経て昼前からドル高が強まり、0.7200をしっかり割り込んで売りが加速して、0.7150ドル台を付けている。
NZドルも同様に対ドルで売りが目立つ展開で、0.5910ドル台から0.5850ドル台を付けた。
朝の日本の国内企業物価指数のかなりの強さもあって、円買いも入っており、豪ドル円、NZドル円の下げが目立った。豪ドル円は朝の114.40円前後から113.50円台を付けた。NZドル円も朝の93.70円前後から92.92円を付けた。
＊今週の主な指標結果
豪州
05/12 10:30 NAB企業景況感 （4月）結果3.0 前回 6.0
05/13 10:30 賃金指数 （2026年 第1四半期） 結果 0.8% 予想 0.8% 前回 0.8% （前期比）
05/13 10:30 賃金指数 （2026年 第1四半期） 結果 3.3% 予想 3.4% 前回 3.4% （前年比）
NZ
05/13 12:00 2年インフレ予想 （2026年 第2四半期） 結果 2.53% 前回 2.37%
MINKABUPRESS 山岡
豪ドルは昨日から目立つドル全面高に押され、今日も対ドルで上値が重くなった。昨日0.72台後半から0.7210ドル台を付けると、今朝も朝の0.72台前半も見合いを経て昼前からドル高が強まり、0.7200をしっかり割り込んで売りが加速して、0.7150ドル台を付けている。
NZドルも同様に対ドルで売りが目立つ展開で、0.5910ドル台から0.5850ドル台を付けた。
朝の日本の国内企業物価指数のかなりの強さもあって、円買いも入っており、豪ドル円、NZドル円の下げが目立った。豪ドル円は朝の114.40円前後から113.50円台を付けた。NZドル円も朝の93.70円前後から92.92円を付けた。
豪州
05/12 10:30 NAB企業景況感 （4月）結果3.0 前回 6.0
05/13 10:30 賃金指数 （2026年 第1四半期） 結果 0.8% 予想 0.8% 前回 0.8% （前期比）
05/13 10:30 賃金指数 （2026年 第1四半期） 結果 3.3% 予想 3.4% 前回 3.4% （前年比）
NZ
05/13 12:00 2年インフレ予想 （2026年 第2四半期） 結果 2.53% 前回 2.37%
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