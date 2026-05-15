◆米大リーグ ドジャース５―２ジャイアンツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、昨年９月２７日（同２８日）の敵地・マリナーズ戦以来２２９日ぶりで今季初の欠場となった。復調傾向にある打撃の完全復活へ向けて、休養に充てた。チームは“大谷温存”で連勝を飾り、ナ・リーグ西地区首位に浮上した。

大谷は試合中にベンチで山本らと談笑し、さらに室内で打撃練習もしたとみられ、試合後に会見したロバーツ監督は「（休養日は）良い時間を過ごしていたんじゃないかな。下にはいたね。自分はあまりケージには行かないけど、使える状態ではあった。出場可能だった」と明かした。

大谷が投手専念した登板翌日で、２試合連続で打順から外れたのは、ドジャース移籍後初。“代役”として「１番・ＤＨ」で先発出場したＷ・スミス捕手は、自身初の１番起用で初回先頭打者アーチを放ち、幸先よく先制点を呼び込んだ。さらに２回にはキム・ヘソンにもタイムリーが飛び出し、２点を先取した。

投げては先発シーハンが６回２失点の快投。５回には２死一塁から１番イ・ジョンフの左翼線への打球をＴ・ヘルナンデスが後逸し、ランニング２ランホームランに。拙守で失点を許したが、終始安定した投球を見せた。打線は６回の攻撃で代打コール、９番ロハスの連続適時打で３点を勝ち越した。

チームは“大谷温存”で２連勝を飾った。１３連戦のホーム７連戦が終わり、翌１５日（同１６日）からは大谷の古巣で敵地・エンゼルス３連戦に臨む。