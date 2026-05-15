山下智久が１５日、フジテレビ「ぽかぽか」に出演。１１歳で芸能界入りしてからの経歴が紹介され、月９初主演となった「プロポーズ大作戦」などの映像も放送された。

多忙を極めた２００８年に明治大商学部を卒業。明大前近辺の友人宅に泊まったり、「目立たないように」とスウェット＆サンダルで通学していたとも明かした。

２００９年の「ブザー・ビート〜崖っぷちのヒーロー〜」の映像も流れ、同じ明大商学部出身の北川景子との共演シーンも。

ネットでも、ビジュ最強な共演が話題となり「ブザービートの頃の北川景子さんの可愛さ爆発具合がたまらん」「北川景子も可愛すぎだし山Ｐもかっこよすぎて眼福」「めっちゃギャルな北川景子ちゃん」「ブザービートはひたすらに北川景子がかわいいドラマです」「北川景子が美しすぎて」「北川景子ってやっぱりこれなんよなぁ」「ブザービートん時の山Ｐのパーマかっけーな」「北川景子と山Ｐって明治大学商学部卒は一緒」「あの北川景子は銀河系１可愛い」と反応する投稿が集まった。