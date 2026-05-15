◇ナ・リーグ ドジャース5−2ジャイアンツ（2026年5月14日 ロサンゼルス）

ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠でのジャイアンツ戦に勝利を収めた。連勝でパドレスを抜いて、単独首位に立った。デーブ・ロバーツ監督（53）は今季初の休養日となった大谷翔平投手（31）について、15日（同16日）のエンゼルス戦から“定位置”に戻すことを明言した。

試合後、会見に臨んだ指揮官は、大谷が明日はスタメンに「戻ります」と返答。この日の様子については「握手するまで見なかったよ。だから、かなり良かったんじゃないかな。良い休みを過ごしたと思う」と話した。

代わりにキャリア初の1番でDH起用した正捕手・スミスが初回に先頭打者本塁打で打線に勢いを付け、中盤に追いつかれはしたが、集中打で突き放し、投手陣がリードを守り切った。

試合前、試合展開によっては大谷を代打起用する方針を示しており「彼は用意していた。出場可能だった」と振り返る。結局、起用する局面はなく、完全休養日に充てることができた。リフレッシュした大谷とともに、エンゼルスとの「フリーウェー・シリーズ」に臨む。