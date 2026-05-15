将棋の第３９期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第２局（１０月２２、２３日）開催地に、静岡県三島市の三嶋大社が選ばれた。

県内では２０２２年の富士宮市以来、４年ぶりの開催となり、関係者らから喜びの声が上がっている。地元開催に向け、対局会場となる三嶋大社社務所内の「正庁」で、豊岡武士市長と矢田部盛男宮司に意気込みなどを聞いた。（聞き手・安江清彦）

――竜王戦の三島開催が決まった。

豊岡氏「三島市は今年で市制施行８５周年を迎えました。その記念事業として、将棋界最高位のタイトル戦を迎えられて本当にうれしい。また、対局場となる三嶋大社は市民の文化の象徴でもあり、そこで市の節目を祝うことになり、心から感謝したい」

矢田部氏「当社での将棋の公式戦開催は初めてのことです。大山祇命（おおやまつみのみこと）と積羽八重事代主神（つみはやえことしろぬしのかみ）の二柱を合わせ、三嶋の大神様としておまつりしていますが、その大神様に将棋の最高峰の対局をご覧いただけることになり、これまで尽力されてきた市や地元の将棋関係者の皆さんに、心から感謝したい」

――藤井聡太竜王らへのおもてなしは。

矢田部氏「当社は現在、国重要文化財の本殿屋根の銅板ふき替えなど令和の大修理中ですが、作業現場を案内し、文化財継承への取り組みなどを見てもらいたい。また、当社は源頼朝公が源氏再興の旗挙（はたあ）げを祈願されたこともあり、勝負運や仕事運などを呼び込もうとして多くの武将が寄進した文書や刀剣もある。そういったものに触れて対局への英気を養ってもらいたい」

豊岡氏「三島と言えば、うなぎや箱根西麓三島野菜など、おいしいものの宝庫。三島コロッケをはじめ、地元グルメを対局者へ提供するため、勝負飯や勝負おやつを決めるコンテストを計画しています。熱戦の活力となるグルメを、多くの市民の協力で考えていきます」

――開催が決まり、いま思うことは。

豊岡氏「市として初の竜王戦であり、来月には商工会議所などと実行委員会を設立し、準備を進めます。大盤解説会なども実施し、市民に楽しんでもらうとともに、対局が源平合戦にも勝る伝統的な一戦になることを期待したい」

矢田部氏「対局者が十分に力を発揮できる会場とするように、心を込めて準備させてもらいます。また、これを機会に多くの子どもたちに将棋に興味を持ってもらい、将来の竜王を目指すという『夢の旗挙げ』になるような対局を願っています」

格式高い「正庁」の対局室、広縁から大社の境内を一望

竜王戦の対局場となる三嶋大社「正庁」は、大社の社務所２階にある一番格式の高い部屋で、大社で年間１５０も営まれる神事に際し、潔斎した矢田部盛男宮司らが装束を整えたり、神事開始まで待機したりするために使われる重要な一室とされる。

広さ２７畳ある和室に１２畳の次の間が付く、ゆったりとした造りになっていて、部屋の広縁からは緑豊かな大社の境内が一望できるので、対局者にとっては貴重な息抜きになりそうだ。