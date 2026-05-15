シンク・洗面台を汚さない！面倒な後片付けなし！【絵具のパレット】を簡単にピカピカにする方法とは？
▶【写真付きで解説】もうシンクで洗わない！パレットの絵具をキレイに落とす裏ワザ
絵具の付いたパレットを洗う際、水が飛び散ったり、シンクが汚れたりと、ストレスを感じていませんか？色が染みついていてなかなか落ちず、キレイにするのに苦労する場面も多いですよね。今回はSNSで「めっちゃいい！」との声が聞かれる、話題の裏ワザを紹介します。
■もうシンクで洗わない！すぐに試せる方法とは？
絵具の付いたパレットを洗う際、水があちこち跳ね返って大変ですよね。洗い終わったころには、シンクはビショビショ……絵具の色が飛び散っているなんてことも。今回紹介する裏ワザは、そんなトラブルとは無縁の、水回りでなくてもできる方法です。
【手順】
用意するもの：水彩絵具の付いたパレット、水を入れた霧吹き、キッチンペーパー
材料を見て、やり方が想像できる方もいるかもしれません。そのくらい、シンプルな裏ワザです。
1.パレットの絵具が付いた部分に霧吹きで水をかけます。
2.1で水をかけた部分をキッチンペーパーで拭きます。
手順はたったこれだけ！後は、絵具が落ちるまで1と2をくり返します。
絵具が乾く前のパレットなら、この方法ですぐに落とせます。シンクで洗うより、水をたくさん使わずに済むところがポイント。
子どもが学校から持ち帰ったパレットの乾いた絵具も、使用後数週間程度なら、何回か作業をくり返すことで、キレイに落ちました。
勢い良く拭きすぎると、絵具を含んだ水が飛ぶことも。パレットの下に汚れても良い紙やタオル、ビニールなどを敷いておくと安心です。
絵具が落ちにくい場合、キッチンペーパーの消費量が気になることがあるかもしれません。そんなときは、不要なタオルなどを小さくカットして使うのもおすすめです。
■乾燥しきった頑固な絵具はお湯＋αで漬け置きを！
半年ほど水彩絵具の一部が残ったままの頑固な汚れの場合は、霧吹きとキッチンペーパーでは色が落とせないことも。そんなときは、お湯と重曹で漬け置きするのも一つの方法です。
【手順】
用意するもの：水彩絵具の付いたパレット、40〜50℃のお湯1L、重曹大さじ2杯、ビニール袋
今回は、約50℃（実測48.5℃）のお湯を使用しました。
1.ビニール袋の中にお湯を入れます。
このとき、火傷には充分気を付けてください。
2.1のビニール袋にパレットを入れます。
3.2のパレットの上から重曹をまんべんなく振りかけます。
重曹は、パレットをビニール袋に入れる前に溶かしてもOKです。軽く袋を揺らすと、重曹が溶けやくなります。
3.袋の口を結び、30〜60分漬け置きします。
60分たったあと、袋を開けると、絵具が溶けたりふやけて浮いたりしている状態に。
4.絵具が溶けた水を捨てます。
ビニール袋の角をカットして流せば、シンクも汚れません。また、袋の中に新しい水を入れてすすげば、水の飛び跳ねもカバーできます。
霧吹き＋キッチンペーパーでは落ちなかった頑固な絵具も、漬け置きすればスッキリ！
漬け置きしても絵具が落ちない場合は、さらに食器用洗剤などを使って洗ってみるのもおすすめです。
なお、重曹は手荒れの原因になる可能性があるため、使用の際はゴム手袋を着用してください。
■うっすら残った絵具はあのアイテムで消せる！
パレットに着いた絵具が落とせても、うっすら残った色までは消えないことがありますよね。実は、どのご家庭にもある身近なアイテムで、簡単にリセットできます。
【手順】
用意するもの：色が薄く残ったパレット、消しゴム
1.色が残っている部分を消しゴムでこする
たったこれだけで、パレットに残った色がキレイに消えます！消しくずが付いたまま時間が経つと、パレットが溶ける可能性があるため、しっかり取り除いてください。
霧吹きや漬け置き、消しゴムを駆使することで「色が染み付いているけど仕方がない……」と諦めていたパレットが、見違えるほどキレイになりました。
■もうパレットで悩まない！ノーストレスでピカピカに
今回紹介した裏ワザを使えば、シンクを汚したりビショビショにしたりすることなく、パレットをピカピカにできます。絵具を使った後のパレットがある方は、ぜひ一度試してみてください。パレット洗いのストレスから解放されますよ。
文＝さわ子
わが道を行く兄と天真爛漫な妹の2人きょうだいを育てるママライター。丁寧な暮らしに憧れを抱きつつも、現実では「少しでも家事をラクに！」と模索する日々を送っています。家事・育児・仕事に奮闘する一人のママとして「わかる！」「こんなのが知りたかった！」と思ってもらえるライフハックを発信中です。