SixTONESジェシー＆田中樹がシャツ×セットアップをスタイリッシュに着こなす！がっちり肩を組んだ姿に「カッコ良すぎ」「破壊力ハンパない」

【写真】キリッとした表情で肩を組むSixTONESジェシー＆田中樹

TBS系『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』の公式Instagramが更新。番組レギュラーを務めるSixTONESのジェシーと田中樹のオフショットが公開され、大きな反響を呼んでいる。

■『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』レギュラーふたりのオフショット公開

5月15日放送回で「最強ダンス曲SP」を届ける同番組。放送を前に公開されたのは、番組レギュラーのジェシーと田中の2ショットだ。

公開されたのは、ピンクベージュのチェック柄シャツにライトグレーのジャケット＆パンツを合わせたジェシーと黒シャツにストライプ柄のグレーのジャケットを纏った田中の姿だ。色彩のコントラストも鮮やかなふたりは、カメラに向けてがっちりと肩を組み、顔を寄せあっている。研ぎ澄まされたクールな表情が印象的だ。

キリッとしたふたりのショットにSNSには「破壊力ハンパない」「かっこ良すぎる」「イケメンふたり揃った」「毎度おなじみの無表情がかっこいい」と悶絶する声が溢れている。

■写真：キリッとした表情で肩を組むSixTONESジェシー＆田中樹