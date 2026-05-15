目黒蓮のキス顔公開！銀髪白タキシードで“初めてのキス”をする結婚式での姿に「度肝を抜かれるほどかっこいい」「ピュアな表情にキュン」「尊すぎるシーン」

【写真＆動画】目黒蓮が銀髪白タキシードで“初めてのキス”をする結婚式カット／『SAKAMOTO DAYS』オフショット＆予告

Snow Manの目黒蓮が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』で監督を務めている福田雄一が、自身のXで映画の見どころを紹介。

目黒が演じる坂本太郎と、上戸彩が演じる坂本の妻・坂本葵との結婚式シーンのカットを公開している。

■事前にコンセプトを目黒と監督が話し合った秘話も

福田が公開したのは、白いタキシード姿＆丸いリムレスメガネで長い銀髪をまとめたヘアスタイルの目黒が、ウエディングドレスをまとい目を閉じた上戸の肩に手を置き、誓いのキスをしようとしている瞬間のカット。バックにはステンドグラスが輝き、ちらりと牧師の姿も見える。

福田は

「これから、僕からちょくちょく見どころを紹介したいと思います」と切り出すと、「初回は坂本がコンビニで働く葵に一目惚れした後の結婚式のシーン。撮影前に目黒くんと『殺し屋一筋でやってきた坂本はこれが初めてのキスだよね』って話をして、坂本はどの角度で顔を近づければいいかも分からない。というコンセプトで演じてくれてます」

と、細やかに設定してから撮影に臨んだことを明かしている。

さらに

「このシーン、坂本の可愛さもさることながら、僕のツボは牧師さん！！ほぼ日本語をお話出来ない役者さんで、何一つ演技的なお願いもしてないのですが、目黒くんの意図を完全に汲み取って、なかなかキス出来ない坂本を見て『どした？』みたいな顔をしてるのが大好きなポイントですね。初めての方はもちろん坂本と葵を観て欲しいのですが2回目以降の方は、ちょいと牧師さんの顔を観てみてください。絶妙な顔をされてます」

と、映画を“おかわり”する人に向けたメッセージも送っている。

コメント欄には「尊すぎるシーン」「坂本のピュアな表情にキュン」「度肝を抜かれるほどかっこいいタキシード姿」「牧師さんの表情にほっこり」「全員がかわいすぎます」などといったファンの声が続々と到着。

福田はこれまでもXで『SAKAMOTO DAYS』オフショットを公開している。

『SAKAMOTO DAYS』予告にも同じシーンが出てくるので、ぜひ注目して観てみてほしい。

■坂本（目黒）と葵（上戸）の誓いのキスシーン

■福田監督が公開：目黒・高橋文哉・小出伸也のオフショット

■福田監督が公開：目黒とキャストの移動中の車内オフショット

■福田監督が公開：撮影現場を訪れた深澤辰哉と目黒のオフショット

■『SAKAMOTO DAYS』予告