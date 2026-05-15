政府は、価値観を共有する国に防衛装備品の無償供与などを行う「政府安全保障能力強化支援（ＯＳＡ）」として、カンボジアの陸海軍に機材を供与する方向で調整に入った。

中国はカンボジアとの連携強化が際立っており、日本としては海洋安全保障分野での協力を深める狙いがある。

カンボジアへのＯＳＡ適用は初めてで、６月にも合意文書に署名する見通し。政府は日本のシーレーン（海上交通路）に位置する東南アジア諸国の海上保安能力を強化するため、対象国や規模を拡大する。

装備の近代化が遅れるカンボジアでは、軍司令部と部隊間の情報共有や、災害時の救助活動での連絡手段が課題だ。必要な機器を選定し、支援につなげる。

中国はカンボジアを巨大経済圏構想「一帯一路」の要衝と位置づけ、同国のリアム海軍基地の拡張工事を支援するなど結びつきを強める。日本は拡張後の同基地に海上自衛隊の艦艇２隻を寄港させ、けん制した。

ＯＳＡは同志国の軍を直接支援する枠組みだ。防衛装備移転３原則と運用指針の改定で武器の輸出が原則可能になったが、非武器は改定前から供与できる。これまでフィリピンやインドネシアなど１１か国にレーダーや警備艇などを供与している。