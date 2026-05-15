海外の金融商品への出資を無登録で勧誘したとして情報提供会社「グローバルインベストメントラボ」（清算）の関係者ら６人が金融商品取引法違反容疑で逮捕された事件で、実質的経営者の男（５０）が勧誘を始めた２０１４年以降、複数の高級車や多数の高級腕時計を購入していたことが、捜査関係者への取材で分かった。

警視庁は、集めた出資金の流れを調べている。

発表によると、６人は１８〜２３年、国の登録を受けずに、男女１４人に対して「年利１２％を支払う」などとかたり、海外法人が運用する金融商品「スターリングハウストラスト」への出資を募った疑い。２４年までの１０年間で約７３００人から計約８７０億円の出資金を集めたとされ、男には報酬の６５億円が渡っていたという。

捜査関係者によると、男は１４年以降、フェラーリなど１台数千万円する複数の高級車や、ロレックスなど多数の高級腕時計を購入。米・ラスベガスやアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）・ドバイなどに１年で１０回以上海外旅行したり、勧誘に貢献した幹部メンバーとクルーズ船で船上パーティーを開催したりするなどしていた。

男は「スーパーバイザー」と呼ばれる組織のトップで、出資を募る会員約１０００人を管理。会員が出資者の獲得に成功すると、報酬が男にも入る仕組みだった。出資者は全国や海外に及び、最高出資額は３億３０００万円に上った。一方、男も個人で同じ金融商品に出資していたが、一口分の３００万円だけだった。