俳優上地雄輔（47）が15日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。栃木の民家で発生した強盗殺人事件についてコメントした。

MC恵俊彰が事件について「白昼堂々の犯行である。そして、周辺では1カ月前から不審者がいたという情報が入っております。犯行直前のカメラに不審な男が映っていた、と」と話して「事件は昨日起きたんですけれども、およそ1カ月前から不審な情報がこの地域の方々のには流れていたということです」と語り、上地に意見を求めた。

上地は「本当に防ぎようがない。やることはいっぱいあるんだろうけど、かといって、24時間ずっとできるわけではないので、ほかのストーカー事件も多いですけれども、事件になったあとじゃないと対処できないというのは、もどかしさがすごくありますよね」と話した。

事件は14日午前9時半ごろ、栃木県上三川町で発生。同町上神主の住宅に住む男性（68）から「強盗が入り、家族がバールで殴られた」と110番があった。県警によると、3人が病院に搬送され、男性の妻の会社役員富山英子さん（69）が死亡した。県警は逃げた人物を追い、事情を知っているとみられる16歳の少年を強盗殺人容疑で逮捕した。

逃げたのは複数人とみられる。近くの防犯カメラには目出し帽をかぶった人物が写っていた。

近隣住民によると、他県ナンバーの不審な車やバイクが目撃され、回覧板で注意喚起されたこともあった。