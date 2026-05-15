2026年5月15日（金）発売の雑誌『オレンジページ』6月3日号増刊に、ポケモンが大集合した「エコバッグ」が付録として登場！

（写真）セブン限定！ポケモン激かわ「エコバッグ」付録

今回は、セブン-イレブンとセブンネットショッピング限定発売の『オレンジページ』6月3日号増刊の付録「ポケモンお買い物バッグ」を実際に購入した筆者が、デザインやサイズ感、使い勝手などについて詳しくレビューします。

【セブンイレブン限定】「ポケモンローカルActsエコバッグ＜type B＞」を徹底レビュー

2026年5月15日（金）発売の『オレンジページ』6月3日号増刊：1,265円（税込）

素材・サイズ

素材：ポリエステル

サイズ：（約）高さ30（持ち手部分を除く）×幅44×マチ13.5cm

ポケット収納時のサイズ：（約）直径12.5cm（カラビナを除く）

持ち手の長さ：（約）55cm

推しポケモンが大集合！特別感たっぷりの総柄デザイン

「ポケモンローカルActs」で12道県を代表する“推しポケモン”がプリントされた、オリジナルデザインのエコバッグです。

「ポケモンローカルActs」とは、12道県ごとに選ばれた“推しポケモン”が、その地域の魅力を国内外に発信するお手伝いをする活動のこと。推しポケモンが地域で愛され、多くの人が各地の魅力を再発見できるようにという思いから、乗り物や特産品など、さまざまなコラボが展開されています。

バッグ本体はホワイトをベースに、パステルグリーンの縁取りを効かせた爽やかな配色。くっきりとした輪郭線のイラストが総柄で描かれており、にぎやかで躍動感のあるデザインに仕上がっています。

色とりどりのポケモンたちが散りばめられていて、見ているだけで気分が上がるかわいさ！

モンスターボールに収納できる仕様が胸熱！

このエコバッグは、フロントに付いたモンスターボール型のポケットに収納できる仕様になっています。

“モンスターボールに収納できる”というだけで、幼い頃からポケモンに親しんできた世代としては胸が熱くなるポイント。さらに、このモンスターボールにはカラビナ付きで、バッグにチャームのように付けて持ち歩けるのも魅力です。

モンスターボールをバッグに付けて持ち歩けるなんて、子どもの頃の夢が叶ったような気分になれるアイテムでした。

リップストップ生地で丈夫！2Lペットボトルが4本入るサイズ

生地をよく見ると格子状になっており、ほつれにくく破れにくいリップストップ生地が使われています。

サイズ感は、スーパーの大サイズのレジ袋に近い大きさ。実際に試してみたところ、2Lペットボトルは4本収納できる大容量サイズがうれしいポイント！

普段使いはもちろん、旅行やレジャーなどでも活躍しそうです♪

＊

「ポケモンローカルActsエコバッグ＜type B＞」は、推しポケモンたちが大集合した特別感たっぷりのデザインと、日常でも旅行でも使いやすい実用性を兼ね備えたアイテムでした。

なお、『オレンジページ』2026年6月3日号増刊は、セブン-イレブンとセブンネットショッピング限定販売。セブンネットショッピングでは予約完売している人気商品です。気になった方は、セブン-イレブンでぜひチェックしてみてくださいね！

■書籍情報

『オレンジページ』2026年6月3日号増刊

発売日：2026年5月15日（金）

価格：1,265円

販売場所：セブン-イレブン・セブンネットショッピング限定