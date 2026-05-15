歌手の美川憲一が８０歳の誕生日を迎えた１５日、都内でカタログ１５４作品全５８１曲の配信がスタートを記念した会見を行った。

１９６５年にデビューしてから６１年、シングル１１７作、アルバム３７作品の配信を一斉に解禁。「さそり座の女」「柳ヶ瀬ブルース」などの名曲のほか、ＣＤ音源化されていない楽曲、水前寺清子、瀬川瑛子らとのコラボレーション曲、面白トークなど秘蔵音源も配信される。

美川は昨年９月に不整脈の一種である「洞不全症候群」と診断。ペースメーカーを埋め込む手術を受けたところ、リハビリの過程ででパーキンソン病が判明し。現在は投薬とリハビリを続けており、同１２月のディナーショーからステージ復帰している。

今回の全曲配信を記念し「さそり座の女」を披露。歌唱中には美川のものまねで知られるコロッケがサプライズ乱入し、逆“ご本人登場”となった。美川は「あんた、お誕生日のメールが来たから返さなきゃいけないなと思ってたのにまさか来るとは思わなかった」と驚きの表情。コロッケも「本当に美川さん今すごく頑張っていらっしゃる。ジョイントコンサートもこの間終わりまして。次のジョイントも楽しみにしていただければ」と語った。

８０歳の誕生日前日の１４日にはＢ’ｚの松本孝弘と食事したことを明かした。かねて親交があり、米ロサンゼルスの自宅にも遊びに行くほどの仲で、２０２４年のデビュー６０周年記念シングル「これで良しとする」では楽曲提供を受けた。１４日は楽しい食事の会だったようで「好きなすし屋さんで食事をして、素敵なエルメスのブランケットをいただきました。『美川さんにピッタリだから』とヒョウ柄をいただいた」と笑みをみせていた。