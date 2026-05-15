歌手の美川憲一が８０歳の誕生日を迎えた１５日、都内でカタログ１５４作品全５８１曲の配信がスタートを記念した会見を行った。

１９６５年にデビューしてから６１年、シングル１１７作、アルバム３７作品の配信を一斉に解禁。「さそり座の女」「柳ヶ瀬ブルース」などの名曲のほか、ＣＤ音源化されていない楽曲、水前寺清子、瀬川瑛子らとのコラボレーション曲、面白トークなど秘蔵音源も配信される。

美川は昨年９月に不整脈の一種である「洞不全症候群」と診断。ペースメーカーを埋め込む手術を受けたところ、リハビリの過程ででパーキンソン病が判明した。現在は投薬とリハビリを続けており、同１２月のディナーショーから復帰している。

この日も確かな足取りで会場入りした美川は「昨年は本当にいろんなことがありました。トレーニングの効果もありステージに復帰いたしました」と報告。「これからもしぶとく歌い続けていきます」と決意を語った。

自身の楽曲が５８１曲あることを聞くと「そんなにあるの？ しぶといわね美川は」とニヤリ。「入院した時はどうなるのかと思って本当に不安でしたけど、絶対に歌を歌えるようになるんだっていう気持ちで来ましたから。日々のトレーニングを、厳しくやらせていただいておりますけど、おかげさまで普通に歩けるようにもなりました」と回復ぶりを明かした。

司会者から「不死身ですね」と称賛されると「誰に言ってるの？」ニヤリ。８０歳の抱負を尋ねられると「全国にたくさん病気の方がいるので励みになってもらえたら。仕事を元気にやるっきゃない、９月には単独でライブもやりますので。２クリスマスディナーショーも話が来ております。それにはしっかりと歩けるように」と語った。