美川憲一、「さそり座の女」生歌唱中にコロッケ登場で動揺 妖艶さ増すのに比例しコロッケの目張り濃くなる

美川憲一、「さそり座の女」生歌唱中にコロッケ登場で動揺 妖艶さ増すのに比例しコロッケの目張り濃くなる