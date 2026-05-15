美川憲一、「さそり座の女」生歌唱中にコロッケ登場で動揺 妖艶さ増すのに比例しコロッケの目張り濃くなる
歌手の美川憲一（80）が15日、都内で行われた全カタログ配信解禁記念会見に登壇。代表曲「さそり座の女」を生歌唱した。
【写真】コロッケのサプライズ登場に感嘆の表情を浮かべる美川憲一
昨年11月にパーキンソン病を患っていることを公表した美川だが、力強い歌声を披露した。歌唱している最中に、ものまねタレントのコロッケがサプライズで登場。まさかの出来事に美川は動揺した姿を見せながらも、コロッケとともに美声を響かせ続けた。
美川は、この日が傘寿の誕生日。コロッケからは今朝、誕生日を祝う連絡があったという。フルコーラスを終えた美川は「あんたびっくりしたわよ」と動揺を見せ、「（連絡を）返さないといけないなと思って。まさか来るとは思わなかったわ」と驚きながらもうれしそうな表情を浮かべた。コロッケは「『会うのはだいぶ先になりますけど』って言って。ちゃんと嘘ついてですね」とやりとりを明かした。
美川はコロッケに対して「最近太っちゃって。私のものまねでも全然…」と口にすると、コロッケは「美川さんじゃなくなってきています」と苦笑い。美川は「それはそれで面白いけど。あなた痩せたら面白くなくなるわね」と冗談めいて話し会場の笑いを誘った。
その後、会場にずらりと並んだジャケット写真を眺めた2人。デビュー曲「だけどだけどだけど」（1965年）のジャケット写真も飾られ、コロッケは「美川さんの移り変わりが、最初の頃と今と、だんだん妖艶になってこられて。私も美川さんのマネをする時は目張りがだんだん濃くなっていきます」と語り、会場を笑わせた。
同日、ヒット曲「さそり座の女」「柳ヶ瀬ブルース」などを含むカタログ154作品の配信が始まった。内容は、デビューしてから61年間でリリースした、未配信楽曲を含む全シングル117作品、『女ごころを唄う』シリーズを始めとしたセリフ入りのオリジナル・アルバム、ライブ・アルバムなど、これまでCD未発売の16作品を含むアルバム37作品。往年の名曲をオリジナルジャケットで配信される。
さらに、水前寺清子、瀬川瑛子、イルカとのコラボ曲や、「さそり座の女」Part1・Part2、「駄目な時ゃダメよ」の “House MixVersion”、美川の「お元気？」面白トークとヒット曲集などのナレーションなども解禁された。
【写真】コロッケのサプライズ登場に感嘆の表情を浮かべる美川憲一
昨年11月にパーキンソン病を患っていることを公表した美川だが、力強い歌声を披露した。歌唱している最中に、ものまねタレントのコロッケがサプライズで登場。まさかの出来事に美川は動揺した姿を見せながらも、コロッケとともに美声を響かせ続けた。
美川は、この日が傘寿の誕生日。コロッケからは今朝、誕生日を祝う連絡があったという。フルコーラスを終えた美川は「あんたびっくりしたわよ」と動揺を見せ、「（連絡を）返さないといけないなと思って。まさか来るとは思わなかったわ」と驚きながらもうれしそうな表情を浮かべた。コロッケは「『会うのはだいぶ先になりますけど』って言って。ちゃんと嘘ついてですね」とやりとりを明かした。
その後、会場にずらりと並んだジャケット写真を眺めた2人。デビュー曲「だけどだけどだけど」（1965年）のジャケット写真も飾られ、コロッケは「美川さんの移り変わりが、最初の頃と今と、だんだん妖艶になってこられて。私も美川さんのマネをする時は目張りがだんだん濃くなっていきます」と語り、会場を笑わせた。
同日、ヒット曲「さそり座の女」「柳ヶ瀬ブルース」などを含むカタログ154作品の配信が始まった。内容は、デビューしてから61年間でリリースした、未配信楽曲を含む全シングル117作品、『女ごころを唄う』シリーズを始めとしたセリフ入りのオリジナル・アルバム、ライブ・アルバムなど、これまでCD未発売の16作品を含むアルバム37作品。往年の名曲をオリジナルジャケットで配信される。
さらに、水前寺清子、瀬川瑛子、イルカとのコラボ曲や、「さそり座の女」Part1・Part2、「駄目な時ゃダメよ」の “House MixVersion”、美川の「お元気？」面白トークとヒット曲集などのナレーションなども解禁された。