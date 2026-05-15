人気レースクイーンの池永百合（30）が15日までに自身のインスタグラムを更新。ツインテールのベアトップ姿でのモーニングコールを披露した。

「おはようございます」とつづり、ツインテールにベレー帽、ベアトップ姿の写真をアップした。

ハッシュタグで「レースクイーン」「レースアンバサダー」「ラウンドガール」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「笑顔可愛いね」「メロメロです」「お洒落で可愛い」「美しい」「元気が出ます」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。15〜19年に名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。23年からスーパーGTに参戦する「Modulo Nakajima Racing」のレースアンバサダー「Moduloスマイル」を務めている。

昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。

公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。