初めて洋服を着た生後2ヶ月の黒柴の赤ちゃん。『大丈夫かな…』そう見守っていたら…！？とんでもなく尊い姿にキュンキュンする人が続出中！話題の投稿には「コテンコローン♡」「子犬の可愛いが詰まってる」「上手だよ！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃん犬が『生まれて初めて洋服を着た』結果→見守っていたら…とんでもなく尊い『まさかの反応』】

生まれて初めての洋服にチャレンジ

Instagramアカウント「sibakun_maka」の投稿主さんは、豆柴「まかお」君との暮らしを紹介しています。この日投稿したのは、生後2ヶ月頃のまかお君のお姿です。

この日、ハーネスの練習も兼ねて、生まれて初めての洋服にチャレンジ！すると、すぐにママの顔を見て『なにこれ…動けないよぉ』と、困り顔のまかお君。この時点で可愛さに胸キュンですが、さらに悶絶させる展開に…！

バランスを崩してコテン…と豪快に転がったかと思えば、そのままクルリと一回転！途中で見えたぽんぽこのお腹と、両手両足を広げた万歳のポーズ、そしてキョトンとした表情がたまらなく可愛い瞬間だったそう。

隅っこで固まり動けません…

その後はよいしょと起き上がり、何事もなかったかのようにトテトテ歩き始めたまかお君。「慣れたかな？」そう思ったのもつかの間、隅っこで固まり『やっぱりムリです…』とママに助けを求めてきたのだとか。

キュンキュンと鳴いて動けないアピールをするまかお君を「がんばれ…！」と、少し離れたところから見守っていたママ。手を差し伸べたい気持ちをグッとこらえて、まかお君の一歩を待っていました。

一生懸命歩く姿にキュン♡

ママの期待に応えるように一歩を踏み出したまかお君。ママの元へ一直線に向かいながら『歩けた！』と、得意げな表情もお見せしていたそう。ちょこちょこと一生懸命歩く姿は、まるで動くぬいぐるみのよう。

コロコロと小さかったまかお君も、今では体重6キロを超えるまでに大きくなりました。肝心の洋服はお散歩のときだけ…とのことですが、まだまだ成長途中のまかお君。たくさんの「初めて」を経験して、たくさんの「楽しい」を見つけてくださいね。

この投稿には「上手に歩けてるよ♡」「可愛いがすぎる…」などのコメントのほか、「うちも洋服NGです(笑)」「オーバーサイズから慣らしました！」といった、共感やアドバイスのコメントも多く寄せられています。

Instagramアカウント「sibakun_maka」には、ほかにもまかお君のキュートな姿が紹介されています。まかお君の成長を一緒に見守ってくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「sibakun_maka」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております