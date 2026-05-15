突如現れたダービー候補に、ＳＮＳでは様々な反応が寄せられている。

英ダービー・Ｇ１（６月６日、エプソム競馬場・芝２４１０メートル）の重要ステップレースである、ダンテステークス・Ｇ２が５月１４日、英国・ヨーク競馬場（芝約２０５１メートル、良＝８頭立て）で行われた。コリン・キーン騎手＝アイルランド＝が騎乗した４番人気のアイテム（牡３歳、アンドリュー・ボールディング厩舎・父フランケル）が、無敗３連勝をマーク。重賞初挑戦Ｖを飾った。勝ちタイムは２分１０秒８０。

レースでは後方で脚をため、残り２ハロンで先に先頭に立ったアクションに並びかける形。弾むようなフットワークでかわし去り、２馬身３／４馬身差をつける完勝だった。今回は７か月半ぶりの実戦だったが、スケールアップした姿を見せて英ダービーの主役に名乗りを挙げた。

２着に３番人気のアクション（ウェイン・ローダン騎手）。ライアン・ムーア騎手が騎乗した１番人気のクリスマスデイは３着で、今年初戦のバリーサックスＳを制して３連勝で臨んだが、最後の直線で差を詰めることができなかった。

同レースはヨーク競馬場のダンテ・フェスティバル開催（３日間）の注目競走。２０１５年の覇者のゴールデンホーンは同年の凱旋門賞で勝つなど、後の活躍馬は多数。１着賞金は１０万２０７８ユーロ（約１５９９万円＝フランスギャロの２６年レートから計算）となっている。

３連勝を飾ったアイテムには、ＳＮＳで「Ｉｔｅｍが無傷でダンテＳ制して震えている」「強いフランケル産駒の走りだわ」「Ｉｔｅｍ、飛びがなかなか柔らかくて広いのが良いな」「ＩｔｅｍやったーーーーＬｅｔ’ｓ Ｇｏダービー」などコメントが寄せられている。