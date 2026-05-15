元乃木坂46で女優の生田絵梨花（29）が15日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲストとして生出演。人気女優との旅先での出来事を振り返った。

同番組では、生田の“大親友”という女優・芳根京子がVTRで出演。仕事での悩み相談や食事に行くなど、公私にわたる交流が明かされたが、その中で、2人で訪れた温泉旅行で撮影したという、ピアノで連弾する映像が紹介された。

その経緯について、芳根は「お部屋にグランドピアノが置いてあって、これは“弾け”ってことだよね？」と当時を回想。幼い頃にピアノを習っていた芳根は「私も弾きたい」とリクエストしたという。

そして音大でピアノを専攻した生田とのレッスンがスタート。「せっかくならインスタに載せてみる？」と公開したものの、「温泉付きの宿を奮発して取ったのに、お部屋に入ってからご飯を食べるまでみっちりピアノ」と吐露。食事後、「さすがに」と入浴したが、「もう1回ピアノを弾いて。ピアノを弾きに行ったみたいな旅行でしたね」と笑顔を見せた。

これを受けて生田は「知らなくて、行ってみたら“ある”」と告白。「芳根ちゃんが“弾こうよ”って言ってくれて、温泉も自然も見に行かず、ずーっとピアノを練習して」と振り返ると、話を聞いていたMCの博多華丸は「（部屋に）違和感はないですか？そういう造りなんですか？」と興味津々。

生田は「お部屋によっていろんなコンセプトが。そこはピアノがおいてあるっていう趣の部屋だったらしいです」と説明し、「楽しかったです」と満喫した様子。その珍しさに華丸が「“モニタリングかな？”って」と笑いを誘うと、相方・博多大吉は「最初にドッキリを疑うよね、“そんなわけはない”って」と同意。生田も「たしかに」と大笑いだった。