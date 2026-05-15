カズレーザーとお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇によるＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」が１５日までに更新された。番組内では松陰寺が保護者会に初めて参加した際の気づきについて話した。

幼稚園の保護者会に初めて参加したという松陰寺。まず「最初は嫁が行く予定だったんだけど下の子が熱出しちゃって。しょうがないから『俺が行くか』と思って行ってきたのよ」と保護者会に行くことになった経緯を説明。

保護者会に参加し、「芸人とかタレントさんって基本声でけぇんだなと思って」と話すと、カズレーザーも「あ〜有名人って声でかいよね」と共感。松陰寺はさらに「後ろの方座ってたらさ、もう何も聞こえないの。（声が）すっごいちっちゃい。耳すまさなきゃ聞こえないぐらいで。隣にね、線路あるのね、電車が通過するたびにもうずっと口パクになる。みんなもそれ『うんうん』って聞いてるから、これ聞く方の耳もバグっちゃってんのかなと思って」と続けた。

カズレーザーは「聞こえてんのかな」と疑問を示し、松陰寺も「わかんない。でも『うん？』みたいな感じ誰もしてないのよ」と相槌し「これ、ちょっと感覚がちょっと自分だけズレちゃってるなと思って」とまとめた。