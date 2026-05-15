気象予報士でタレントの穂川果音（39）が15日までに自身のインスタグラムを更新。デコルテがっつり“華奢見え”コーデを披露した。

「最近前髪が伸びてきたので、よく流すヘアスタイルをしているよ この日はセンター分けにした 前髪はダブルバングだから前髪ありもできるけど、シンプルに目にかからなくて楽だよね〜でも前髪ありも好きだから結局いつもダブルバングでお願いしてしまう 笑」と髪形を説明。

ブラウンのタンクトップ＆ホワイトデニムにジャケット姿の写真をアップし「この日のコーデは @zara のホワイトデニムにデコルテがっつりでるタンクトップを合わせたよ！鎖骨を出すと華奢に見えるから顔周りは開いてるものが好き」とつづった。

ハッシュタグでは「zara」「fashion」「華奢見え」「ootd」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「健康的」「いつもオシャレですね！」「ブラウンのタンクトップに白系デニム、そしてジャケットの着こなしがクールですね」「めちゃくちゃ可愛い」「素敵」「髪がきれい！」などの声が寄せられている。

穂川は、東京都出身で身長1メートル70。趣味は、コーヒー、スポーツ観戦、料理、日帰り旅、競馬。資格は気象予報士のほか、秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士。ABEMAの報道番組「ABEMA Prime」でお天気コーナーを10年にわたって担当し、今年3月に卒業。血液型A。