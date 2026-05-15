Wonjungyo Hairからヘアミスト登場♡指通りなめらかなストレート髪に

韓国アイドルメイクを牽引するウォン・ジョンヨ氏監修の「Wonjungyo Hair」から、新作ヘアミストが登場♡乾燥による広がりやうねり（※1）をケアし、まとまりのあるなめらかストレート髪へ導く注目アイテムです。濡れた髪にも乾いた髪にも使えるマルチ仕様で、毎日のヘアケア時間をもっと快適にしてくれます♪※1 ハリと潤いがなく髪が広がる状態

うねりケア処方でさらツヤ髪

ウォンジョンヨストレートコントロールミスト

価格：1,320円(税込)

アミノ酸由来成分「クレアチン（※2）」と「加水分解ケラチン（羊毛）（※3）」を配合し、乾燥による広がりやうねり（※1）を抑制。

ドライヤーで乾かした瞬間から、指通りなめらかなストレート髪へ導きます。

さらに高圧乳化技術で微細化したオイル（※4）が髪1本1本に浸透し、ベタつきを感じにくいサラサラ仕上げを実現。

※1ハリと潤いがなく髪が広がる状態 ※2クレアチン（保湿）※3加水分解ケラチン（羊毛）（保湿）※4ジメチコン、シクロペンタシロキサン（全てヘアコンディショニング）

サボリーノ×ピュレグミの限定マスク誕生♡朝1分で潤う高保湿ケア

熱ダメージから髪を守る設計

ヒートケア成分「メドウフォーム－δ－ラクトン（※1）」を配合し、ドライヤーの熱に反応して髪表面をなめらかにコーティング。

熱ダメージから守りながら、艶感のある髪へ整えます。

また、3種のセラミド（※2）やケラチン（※3）などの保湿成分が、パサつきや乾燥をケア。

朝の寝ぐせ直しとして乾いた髪にも使えるので、忙しい朝にもぴったりです♡

※1保湿 ※2セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP（全て保湿）※3加水分解ケラチン（羊毛）（保湿）

限定ノベルティも見逃せない♡

2026年5月27日（水）より、「Wonjungyo Hair」商品を3点以上購入した方を対象に、ロゴ入りオリジナルヘアバンドをプレゼント♪

【対象店舗】

「Wonjungyo Hair」取扱店舗、「Wonjungyo」公式オンラインストア

※楽天、Qoo10、Amazon、Yahoo!、TikTokshopは対象外

【取扱店】

ウォンジョンヨ公式オンラインストア、ロフト、アットコスメ、PLAZA、ハンズ、マツモトキヨシほか（一部店舗除く）

※無くなり次第終了となります。

毎日のヘアケアをもっと心地よく♡

うねりや広がりが気になる季節も、シュッとひと吹きでまとまり感のある髪へ導いてくれる新作ヘアミスト。サロン帰りのようなツヤ感と軽やかな指通りを叶えながら、毎日のケアを快適にしてくれる優秀アイテムです♪気になる方は、限定ノベルティとあわせて早めにチェックしてみてください♡