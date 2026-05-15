◇ナ・リーグ ドジャース5−2ジャイアンツ（2026年5月14日 ロサンゼルス）

ドジャースのアレックス・コール外野手（31）が14日（日本時間15日）、本拠でのジャイアンツ戦で同点の6回に代打で出場。勝ち越し打を放ち、チームを連勝に導いた。

2−2の6回2死二、三塁でキム・ヘソンに代わり、代打で出場。相手2番手左腕・ゲージの高め直球に詰まらされながらも右翼手イ・ジョンフの前でポトリと落とし、二者が生還。勝ち越し打となった。

打った瞬間、空を見上げていたコールは「打った瞬間にボールがよく見えなかったんです。ずっと上を見て探していたら、急に観客の声が大きくなった。そこで“よし、走らなきゃ”と思った」と照れ笑い。「チームのために大きな1本を打てたことは、本当に大きな喜びと興奮だった」と胸を張った。

代打や守備固めなど、試合途中から出場することが多いものの「自分の中で、どういう形で出番が来るのか、いつ試合に入る可能性があるのかを想定しながら準備している。ただ、皆さんもご存じの通り、僕の準備の多くは試合のずっと前から始まっている。結果が必ずついてくるとは限らないけど、努力を重ねていればチャンスはある」と常に戦闘態勢で準備を怠らない姿勢が大事と語った。