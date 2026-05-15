【きょうから】コ・ス＆クォン・ユリ、バディを組み悪徳受刑者を懲らしめる 韓国ドラマ『仮釈放審査官 イ・ハンシン』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のコ・ス、少女時代のクォン・ユリらが出演する韓国ドラマ『仮釈放審査官 イ・ハンシン』（全12話）が、きょう15日よりCS放送「衛星劇場」で放送される。（毎週金曜 後11：00〜※2話連続放送）
【写真】韓国バラエティー『会社員たち』にゲスト出演するコ・ス
同作は元刑務官という過去を持つ弁護士兼仮釈放審査官のイ・ハンシンと彼の仲間たちが、悪徳受刑者を懲らしめる爽快な復讐サスペンスコメディー。
イ・ハンシンを演じるのは、『オクニョ 運命の女（ひと）』『ミッシング』シリーズなどの多くの大ヒット作品に出演するコ・ス。正義感溢れる眼差しと柔軟な推理力で、仮釈放を目前にしながらも反省の色すら見せず罰から逃れようとする受刑者に仮釈放を認めない不適合を叩きつける。イ・ハンシンとバディを組む刑事アン・ソユンを演じるのは、少女時代のメンバーで、『ポッサム〜愛と運命を盗んだ男〜』『グッジョブ』など俳優としても存在感を放つクォン・ユリ。さらに、イ・ハンシンのもう一人のパートナー、悪徳闇金業者の代表・チェ・ファランを、『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』や『おつかれさま』などのペク・ジウォンが演じる。
監督は『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』『カーテンコール』などのヒット作品を生み出しているユン・サンホ監督。脚本は今作で＜第1回KTスタジオジニーシリーズ公募展大賞＞を受賞したパク・チヒョンが担当する。
■あらすじ
背任の罪で刑務所に収容されたチ・ドンマン会長のお世話係兼弁護士として働くイ・ハンシン（コ・ス）。周りから“執事弁護士”と揶揄されながらも、懸命に尽くすハンシンは、ある仕事の成功報酬として念願の仮釈放審査官に推薦してもらう。ドンマンの根回しにより、仮釈放審査官として認められたハンシンは、仮釈放に関連する事件の調査をする過程で、広域捜査隊の刑事のアン・ソユン（ユリ）と出会う。ソユンはある事件の被疑者として検挙された男を捕まえようとするが、ドンマンが送った弁護士に阻まれ逃してしまう。一方、ハンシンはドンマンの仮釈放審査会議に参加する。大多数の審査官はドンマンに買収されており、皆、口を揃えて仮釈放は妥当だと判断するなか、ハンシンは反対票を投じドンマンの仮釈放を妨げる爆弾発言をする。
■あらすじ
■演出：ユン・サンホ
■脚本：パク・チヒョン
■キャスト：コ・ス、 クォン・ユリ、 ペク・ジウォン、 イ・ハクジュ
【写真】韓国バラエティー『会社員たち』にゲスト出演するコ・ス
同作は元刑務官という過去を持つ弁護士兼仮釈放審査官のイ・ハンシンと彼の仲間たちが、悪徳受刑者を懲らしめる爽快な復讐サスペンスコメディー。
イ・ハンシンを演じるのは、『オクニョ 運命の女（ひと）』『ミッシング』シリーズなどの多くの大ヒット作品に出演するコ・ス。正義感溢れる眼差しと柔軟な推理力で、仮釈放を目前にしながらも反省の色すら見せず罰から逃れようとする受刑者に仮釈放を認めない不適合を叩きつける。イ・ハンシンとバディを組む刑事アン・ソユンを演じるのは、少女時代のメンバーで、『ポッサム〜愛と運命を盗んだ男〜』『グッジョブ』など俳優としても存在感を放つクォン・ユリ。さらに、イ・ハンシンのもう一人のパートナー、悪徳闇金業者の代表・チェ・ファランを、『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』や『おつかれさま』などのペク・ジウォンが演じる。
■あらすじ
背任の罪で刑務所に収容されたチ・ドンマン会長のお世話係兼弁護士として働くイ・ハンシン（コ・ス）。周りから“執事弁護士”と揶揄されながらも、懸命に尽くすハンシンは、ある仕事の成功報酬として念願の仮釈放審査官に推薦してもらう。ドンマンの根回しにより、仮釈放審査官として認められたハンシンは、仮釈放に関連する事件の調査をする過程で、広域捜査隊の刑事のアン・ソユン（ユリ）と出会う。ソユンはある事件の被疑者として検挙された男を捕まえようとするが、ドンマンが送った弁護士に阻まれ逃してしまう。一方、ハンシンはドンマンの仮釈放審査会議に参加する。大多数の審査官はドンマンに買収されており、皆、口を揃えて仮釈放は妥当だと判断するなか、ハンシンは反対票を投じドンマンの仮釈放を妨げる爆弾発言をする。
■あらすじ
■演出：ユン・サンホ
■脚本：パク・チヒョン
■キャスト：コ・ス、 クォン・ユリ、 ペク・ジウォン、 イ・ハクジュ