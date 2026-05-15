人気タレントが明かした、地元の独特すぎる発音ルールと、それに対するスタジオの爆笑の渦が話題を呼んでいる。

【映像】「佐々木さん」「寿司」の実際の発音

かまいたち（山内健司・濱家隆一）が司会を務め、ゲストと共にトピックから派生する「余談」を楽しむトークバラエティ『これ余談なんですけど…』（ABCテレビ）。13日の放送回では、都会で頑張る“ど田舎出身芸能人”が集結。王林、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、畠中悠（オズワルド）、千葉公平らが来店し、それぞれの地元ならではの驚きのエピソードを披露した。

トークの中で、青森県弘前市出身の王林は、地元の方言における驚きの発音ルールについて切り出した。彼女は「『さしすせそ』ってないですよね？」と問いかけると、サ行の音がすべて独特な響きになると主張。これに北海道出身のオズワルド・畠中悠も「『さしすせそ』はないです」と同意した。王林はさらに「ないないない。なんか全部『スススセソ』って感じ」と、自身の訛りの特徴を解説した。

これに驚いたナダルが「学校の先生もそうなの？」と尋ねると、王林は迷わず「スススセソ」と回答。かまいたちの濱家隆一が具体的な例として「『佐々木さん』っていうのは？」と確認すると、王林は即座に「ススキさん」と答え、スタジオを驚かせた。さらに、食べ物の「寿司」については「スス」、「ちらし寿司」についても「ちらしズス」になると説明し、独特な発音を連発した。

あまりの徹底ぶりに笑いが漏れる中、千葉公平が「本当のススは？どうなるんですか？煙突のススとか」と、同じ発音になる言葉について鋭い質問を投げかけた。これに対し、王林は「言ったことないですよ」とバッサリ。予想外の回答に、濱家は「それは王林ちゃんだけやろ！」と強烈なツッコミを入れ、スタジオは爆笑に包まれた。