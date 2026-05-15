2026年9月1日より、生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。警察庁によると、歩行者や自転車の安全を確保するため、今まで法定速度60km/hとされていた“中央線等がない道路”の法定速度が30km/hに変更されます。特に道幅が狭い道路が対象となるため、警察庁の公式X（@NPA_KOHO）は「より一層安全運転を心掛けましょう！」と呼び掛けています。



【写真】どんな道路が30km/hに？警察庁が示した生活道路

対象となる道路・ならない道路の違い

警察庁のHPによると、生活道路とは「主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路」と定義されています。写真の通り、センターラインが引かれていない住宅街など細い路地のある場所がイメージできます。



一方で、すべての道路が30km/hになるわけではありません。以下の道路では、引き続き法定速度60km/hとなります。



1）中央線や車両通行帯が設けられている一般道路



2）中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路



3）高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの

4）自動車専用道路



例外として、道路標識や道路標示により最高速度が指定されている場合は、法定速度よりも指定されている速度が優先されます。

例えば、中央線がある道路に30km/hの道路標識がある場合、最高速度は60km/hではなく30km/hとなります。



反対に、中央線がない道路に、40km/hの道路標識がある場合は、最高速度は30km/hではなく40km/hとなります。



警察庁のHPでは、「決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう」と安全運転を呼びかけています。

これに対しXのユーザーからは「これは良いと思う。生活道路なのに抜け道やって思っててスピード出しまくる車の多いこと」「生活道路で60km/hは危ない」「もともと30km/hだと思ってた」などのコメントが寄せられています。



▽出典

・警察庁 公式X／生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます！

・警察庁HP／生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます！！