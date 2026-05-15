『コナン』原作者・青山剛昌、蘭役・山崎和佳奈さん逝去にコメント 園子役の松井菜桜子も追悼
アニメ『名探偵コナン』で毛利蘭の声優を務める山崎和佳奈さんが、4月18日（土）に逝去したと、所属事務所の青二プロダクションが報告。アニメ公式サイトでは、原作者・青山剛昌のコメントが発表された。
【写真】蘭の親友・園子役の松井菜桜子によるコメント
■「とても悲しいです」
アニメ公式サイトは、5月15日（金）に「毛利蘭役・山崎和佳奈さんご逝去のお知らせ」として山崎さんが逝去したことを公表。
「このたび、『名探偵コナン』にて1996年のテレビシリーズ放送開始以来、約30年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します」とし、「『名探偵コナン』製作スタッフ一同、山崎和佳奈さんが作品に捧げてくださいました多大なるご尽力と、長年にわたるご貢献に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます」とコメント。「原作者・青山剛昌先生よりコメントをお預かりしております」と添えた。
青山剛昌のコメントは以下の通り。
「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」。
■「蘭…あたしは一生友達だからね」
また、蘭の親友・園子を演じる声優の松井菜桜子も自身のXで山崎さんの逝去についてコメント。「『蘭…あたしは一生友達だからね』」と、映画『名探偵コナン 瞳の中の暗殺者』のセリフを思わせる言葉で哀悼の意を表している。
加えて、「皆んな、大丈夫だよ。深呼吸してね。蘭と園子の二人はいつでもいつまでも大親友でした」「そしてもちろん、これからもずーっと。ありがとう和佳ちゃん」と、ファンと山崎さんへメッセージを届けた。
今後の毛利蘭役については、『ONE PIECE』のナミ役などを務める岡村明美が演じる。
引用：アニメ『名探偵コナン』公式サイト、「松井菜桜子」X（@42kg）
【写真】蘭の親友・園子役の松井菜桜子によるコメント
■「とても悲しいです」
アニメ公式サイトは、5月15日（金）に「毛利蘭役・山崎和佳奈さんご逝去のお知らせ」として山崎さんが逝去したことを公表。
「このたび、『名探偵コナン』にて1996年のテレビシリーズ放送開始以来、約30年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します」とし、「『名探偵コナン』製作スタッフ一同、山崎和佳奈さんが作品に捧げてくださいました多大なるご尽力と、長年にわたるご貢献に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます」とコメント。「原作者・青山剛昌先生よりコメントをお預かりしております」と添えた。
「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」。
■「蘭…あたしは一生友達だからね」
また、蘭の親友・園子を演じる声優の松井菜桜子も自身のXで山崎さんの逝去についてコメント。「『蘭…あたしは一生友達だからね』」と、映画『名探偵コナン 瞳の中の暗殺者』のセリフを思わせる言葉で哀悼の意を表している。
加えて、「皆んな、大丈夫だよ。深呼吸してね。蘭と園子の二人はいつでもいつまでも大親友でした」「そしてもちろん、これからもずーっと。ありがとう和佳ちゃん」と、ファンと山崎さんへメッセージを届けた。
今後の毛利蘭役については、『ONE PIECE』のナミ役などを務める岡村明美が演じる。
引用：アニメ『名探偵コナン』公式サイト、「松井菜桜子」X（@42kg）