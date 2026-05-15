「ドジャース５−２ジャイアンツ」（１４日、ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手が九回にまさかのイタズラをくらった。

３点リードで迎えた九回、ベンチでは大谷と山本が並んでにこやかに言葉をかわしていた。その際、背後から山本のパーカーのフードにガムを入れている選手が。てっきり大谷が隣でイタズラしているかと思いきや、犯人は何と正捕手のスミスだった。

ひっそりと一つずつ入れていき、しまいには山本のフードがガムでいっぱいに。寡黙な正捕手のお茶目なシーンにファンは爆笑。球団もきっちりと“犯行現場”を捉えて公開した。

試合後のグラウンドインタビューでこのシーンについて問われると、スミスは満面の笑みを浮かべ「８個くらい入れた。彼は全然気づいてなかった（笑）」と明かした。その後、山本も自身のインスタグラムで球団の動画を引用しつつ、スミスの名前を出して両手を広げた絵文字と怒っている絵文字で“抗議”？した。

この日、キャリア初の１番で起用され初回に先頭打者アーチを放った。昨年のオールスターで山本が集合写真撮影に不在だった際、ひっそりと写真を切り取って遊んでいたスミス。お茶目なワンシーンをのぞかせていた。