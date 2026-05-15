【きょうから】チェ・ジウ、カン・ハヌルから松重豊、秋山成勲まで…大物ゲストの悩みを解決 韓国バラエティー『会社員たち』放送スタート
韓国のコメディアンで俳優のシン・ドンヨプらが出演するバラエティー『会社員たち』（全6回）が、きょう15日よりCS放送「衛星劇場」で日本初放送される。（毎週金曜 深1：30〜）
【場面ショット】松重豊や『イカゲーム』カン・ハヌルもゲスト出演
同作はシン・ドンヨプが代表を務める広告会社を舞台にしたシットコム仕立ての新感覚なリアルオフィスバラエティー。注目はGirl‘s Dayのヘリ、コ・ス、松重豊、チェ・ジウ、カン・ハヌル、秋山成勲という幅広い分野の豪華ゲスト陣。キム・ミンギョ、イ・スジら演じる“会社員たち”が大物ゲスト陣の悩みを解消しつつ、ユーモアたっぷりに広報活動をサポートしていく。
アメリカの大人気テレビ番組「Saturday Night Live」の韓国版「SNL KOREA（Saturday Night Live Korea）」は、2011年12月〜17年11月までtvNで放送、その後21年9月からCOUPANG PLAYでリブート版が配信されている。本作は「SNL KOREA」リブート版のコーナーであるM（ミレニアル）世代とZ世代による新感覚コメディ「MZオフィス」の制作陣が新たに手掛けたバラエティー作品。
シン・ドンヨプが代表を務める広告会社「DY企画」を舞台に、キム・ミンギョ、イ・スジ、ヒョン・ボンシクら演じる会社員たちが登場ゲストの悩みを解消しつつ、ユーモアたっぷりに広報活動をサポートしていく、シットコム仕立ての新感覚なリアルオフィスバラエティーとなっている。
■出演：シン・ドンヨプ、キム･ミンギョ、イ・スジ、ヒョン・ボンシク、キム・ウォンフン、チ・イェウン、チャ・ジョンウォン、シム・ジャユン
■ゲスト：【#1】ヘリ（Girl's Day）、【#2】コ・ス、【#3】松重豊、【#4】チェ・ジウ、【#5】カン・ハヌル、【#6】秋山成勲
【場面ショット】松重豊や『イカゲーム』カン・ハヌルもゲスト出演
同作はシン・ドンヨプが代表を務める広告会社を舞台にしたシットコム仕立ての新感覚なリアルオフィスバラエティー。注目はGirl‘s Dayのヘリ、コ・ス、松重豊、チェ・ジウ、カン・ハヌル、秋山成勲という幅広い分野の豪華ゲスト陣。キム・ミンギョ、イ・スジら演じる“会社員たち”が大物ゲスト陣の悩みを解消しつつ、ユーモアたっぷりに広報活動をサポートしていく。
シン・ドンヨプが代表を務める広告会社「DY企画」を舞台に、キム・ミンギョ、イ・スジ、ヒョン・ボンシクら演じる会社員たちが登場ゲストの悩みを解消しつつ、ユーモアたっぷりに広報活動をサポートしていく、シットコム仕立ての新感覚なリアルオフィスバラエティーとなっている。
■出演：シン・ドンヨプ、キム･ミンギョ、イ・スジ、ヒョン・ボンシク、キム・ウォンフン、チ・イェウン、チャ・ジョンウォン、シム・ジャユン
■ゲスト：【#1】ヘリ（Girl's Day）、【#2】コ・ス、【#3】松重豊、【#4】チェ・ジウ、【#5】カン・ハヌル、【#6】秋山成勲