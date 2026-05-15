お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が14日、自身のアメブロを更新。小学校に通う長女・こうめちゃんが発熱し、学校から緊急の呼び出しを受けたことを明かした。

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「発熱ーー」と題して更新したブログで、小原は「学校から連絡があり ダッシュで迎えにいきました」と報告。こうめちゃんは休み時間に外遊びに行かず、異変に気づいた先生が声をかけたところ、体調不良を訴えたという。小原は「先生がそのとき気付いてくれなかったら、その後ももっと頑張っていたと思います」と、先生の配慮に深く感謝した。

帰宅後のこうめちゃんは、幸いにも熱が少し落ち着き、フルーツを食べて映画を観るなどリラックスして過ごしていたそうだ。小原は「安静にして 様子をみます」とつづり、まずは一安心といった様子をつづった。

迎えに行った際、小原は「学校からこうめちゃんを抱っこして歩いて帰ってきたのですが余裕でした！（そんなに遠くないけれど）」と明かした。続けて、「普通ならば、母、絶対むりですから 愛の底力すごいなーと思いました」と、小学校から自宅まで小学生のこうめちゃんを抱っこして帰宅したことに、自分自身でも驚いた様子を見せ、ブログを締めくくった。