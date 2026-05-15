日本サッカー協会は１５日、都内で会見し、６月１１日に開幕する北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。

森保一監督は５大会連続で選出された３９歳ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）について「彼のコンディションを視察で最後、見させていただいた時に、まずプレーヤーとしてインテンシティー高くプレーできることを確認し、そこでチームが戦う一員としてプレーしてもらえるだけのコンディションであると確認した。彼は５大会連続でＷ杯に出場するということで、過去４大会の成果も課題もすべて知っている。Ｗ杯の舞台では、これまでの延長線上で考えて、選手たちには落ち着いて全力を出し切ってほしいが、本大会になるとプレッシャーが想像以上に大きくなって、選手のメンタルも経験の浅い選手はコントロールが難しくなるかもしれない。プレーヤーでも見せられる、コミュニケーションの部分でもチーム全体に影響力を及ぼしてもらえる、貢献してもらえると考えています。まずはコンディション的に、前回の試合をみた時に局面、局面での戦いはＷ杯基準を持っていると（思って）選ばせてもらった」と説明した。

長友は１０年南アフリカ大会から２２年カタール大会まで４大会連続でＷ杯を経験。今年は３月１４日の水戸戦で右太もも裏肉離れの負傷で離脱し、同月末の英国遠征には招集されなかった。