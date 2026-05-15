飛田和緒さんの一番美味しい『初鰹のたたき』の食べ方。にんにく醤油とどっさり薬味で
春から初夏にかけて出回る初がつお。手に入ったらまず味わいたいのは、やっぱり「たたき」。
厚切りの身を頬ばる瞬間は、この季節ならではのお楽しみ。脂が少なくさっぱりとした身に、こぼれんばかりの薬味を合わせるのがたまりません……！
薬味たっぷり『初鰹のたたき』のレシピ
材料（2〜3人分）
かつおの刺し身（さく）……400g
〈薬味〉
エシャロット（下記参照）……3個
紫玉ねぎの薄切り……1/2個分
ねぎの小口切り……1/2本分
万能ねぎの小口切り……5本分
しょうがのせん切り……大1かけ分
みょうがの小口切り……1個分
塩……4つまみ
万能にんにくじょうゆ（下記参照）……各適宜
ポン酢しょうゆ……各適宜
練り辛子……各適宜
たたきを格上げする、名わき役
エシャロット
ほどよい辛みと歯ざわりが特徴。香りがよいので、定番の薬味に加えると一気に複雑な味わいに！
万能にんにくじょうゆ
空きびんに皮をむいたにんにく6かけを入れ、しょうゆをひたひたに注ぐだけ。にんにくが中まで黒くなるには3カ月ほど、すぐ使いたいなら薄切りで。香り豊かな味わいですよ。
作り方
（1）かつおはさっと洗って水けを拭き、身に塩ふたつまみをふる。エシャロットは葉を切り落とし、小口切りにする。薬味はまとめて水に5分ほどさらし、水けをしっかりときる。にんにくじょうゆのにんにくは、薄切りにする。
（2）フライパンにかつおを皮目を下にして入れる。中火にかけ、全面を30秒〜1分ずつ、色が変わるまで焼く（トングを使うと返しやすい）。取り出して10分ほどおく。
（3）（2）を幅1cmの厚切りにする。器に盛り、塩ふたつまみをふってかるく押さえ（＝たたく）、1分ほどおく。薬味をのせ、にんにくを散らす。にんにくじょうゆ、ポン酢、練り辛子などでいただく。
厚切りの初がつおに、たっぷり薬味を合わせて豪快に。旬ならではのおいしさを、思いきり味わってください。
（『オレンジページCooking』究極シンプル、野菜料理より）
料理家。神奈川県・三浦半島に夫・娘と住みはじめて18年。海辺暮らしならではの魚料理や、地元の食材を使ったシンプルな野菜レシピが人気。繰り返し作りたくなる常備菜は、幅広い層から支持されている。著書に『いちばんおいしい野菜の食べ方』（小社）など。