飛田和緒さんの一番美味しい『初鰹のたたき』の食べ方。にんにく醤油とどっさり薬味で

春から初夏にかけて出回る初がつお。手に入ったらまず味わいたいのは、やっぱり「たたき」。

厚切りの身を頬ばる瞬間は、この季節ならではのお楽しみ。脂が少なくさっぱりとした身に、こぼれんばかりの薬味を合わせるのがたまりません……！

薬味たっぷり『初鰹のたたき』のレシピ

材料（2〜3人分）

かつおの刺し身（さく）……400g

〈薬味〉

エシャロット（下記参照）……3個

紫玉ねぎの薄切り……1/2個分

ねぎの小口切り……1/2本分

万能ねぎの小口切り……5本分

しょうがのせん切り……大1かけ分

みょうがの小口切り……1個分

塩……4つまみ

万能にんにくじょうゆ（下記参照）……各適宜

ポン酢しょうゆ……各適宜

練り辛子……各適宜

たたきを格上げする、名わき役

エシャロット

ほどよい辛みと歯ざわりが特徴。香りがよいので、定番の薬味に加えると一気に複雑な味わいに！

万能にんにくじょうゆ

空きびんに皮をむいたにんにく6かけを入れ、しょうゆをひたひたに注ぐだけ。にんにくが中まで黒くなるには3カ月ほど、すぐ使いたいなら薄切りで。香り豊かな味わいですよ。

作り方

（1）かつおはさっと洗って水けを拭き、身に塩ふたつまみをふる。エシャロットは葉を切り落とし、小口切りにする。薬味はまとめて水に5分ほどさらし、水けをしっかりときる。にんにくじょうゆのにんにくは、薄切りにする。

（2）フライパンにかつおを皮目を下にして入れる。中火にかけ、全面を30秒〜1分ずつ、色が変わるまで焼く（トングを使うと返しやすい）。取り出して10分ほどおく。

（3）（2）を幅1cmの厚切りにする。器に盛り、塩ふたつまみをふってかるく押さえ（＝たたく）、1分ほどおく。薬味をのせ、にんにくを散らす。にんにくじょうゆ、ポン酢、練り辛子などでいただく。

厚切りの初がつおに、たっぷり薬味を合わせて豪快に。旬ならではのおいしさを、思いきり味わってください。

（『オレンジページCooking』究極シンプル、野菜料理より）