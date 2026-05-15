東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

国内企業物価指数（4月）08:50

結果 2.3%

予想 0.8% 前回 1.0%（0.8%から修正）（前月比)

結果 4.9%

予想 3.0% 前回 2.9%（2.6%から修正）（前年比)



内訳

化学：前年比+9.2%（前回+0.8%）

石油石炭：前年比+5.3%（前回-7.1%）

プラスチック：前年比+1.8%（前回0.0%）



※要人発言やニュース

【原油市場】

トランプ米大統領

ホルムズ海峡開放必要ない、習氏が米原油購入案を気に入っている



ホワイトハウス

中国が中東原油への依存度低減させるため米国原油購入拡大を検討



【米国】

ウィリアムズNY連銀総裁

金融政策は良好な状態にある、物価は安定している

現時点で金利を上げる理由も下げる理由も見当たらない

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