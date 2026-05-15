お笑いコンビ「中川家」が15日、ニッポン放送「中川家 ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）に生出演し、この日午後に発表されたサッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）の日本代表についてコメントした。

番組の途中に、森保一監督が発表する様子を生中継。26人の名を呼び終わると、剛（55）礼二（54）ともに「はあ…」と緊張からか、ため息をついた。礼二は「関係ないんですけど、呼ばれるんちゃうかなと。居酒屋なんか、みんなそんな会話されてます」と、心を落ち着かせるようにジョークを挟んだ。

左太腿裏を負傷したことが伝えられたMF三笘薫（28＝ブライトン）は招集されなかった。アナウンサーからあらためてその事実を伝えられると、礼二は「ああ…そうか」と残念そうにつぶやいた。

選ばれた26人には、「26人全員、頑張ってもらわないといけません。試合に出ている人だけじゃなしにね。誰が出ても強いという日本代表を（見せてほしい）」と、ゲキを飛ばした。

日本は5月下旬から国内合宿を開始し、同31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）を経て事前合宿地のモンテレイ（メキシコ）に入る。6月14日（日本時間15日）に1次リーグF組初戦でオランダに挑む。