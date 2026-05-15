森保監督「今朝、最終的に決めた」　北中米W杯の日本代表26人を発表　三笘薫と南野拓実は無念の選外【メンバー一覧】

6月に開幕するサッカーW杯北中米大会の日本代表メンバー26人が15日午後、発表された。遠藤航や伊東純也、鎌田大地などの主力が選出された一方で、負傷中の三笘薫や南野拓実は選外となった。

記者会見に出席した日本代表の森保一監督はメンバー選考について「昨日コーチ陣と話して、今朝、最終的に決めた」と明かした。チームスタッフに伝えたのは、午前11時だったという。

「最高の26人を選んだ」としつつ、「全てのポジションで最後まで悩んだ」「多くの選手を選べなかった」などと説明した。

これまで主力として日本代表の攻撃をけん引してきた三笘薫は、9日のリーグ戦で左足の太もも裏を負傷。W杯期間中の復帰が困難との見方もあり、強行招集するかどうか、森保監督の判断が注目されていた。

左膝の前十字靱帯断裂から復帰を目指していた南野拓実も、無念のメンバー外となった。

【選出された26人】

𝗚𝗞

早川友基 鹿島アントラーズ

大迫敬介 サンフレッチェ広島

鈴木彩艶 パルマ・カルチョ



𝗗𝗙

長友佑都 FC東京

谷口彰悟 シントトロイデンVV

板倉滉 アヤックス

渡辺剛 フェイエノールト

冨安健洋 アヤックス

伊藤洋輝 バイエルン・ミュンヘン

瀬古歩夢 ル・アーヴルAC

菅原由勢 ヴェルダー・ブレーメン

鈴木淳之介 FCコペンハーゲン



𝗠𝗙/𝗙𝗪

遠藤航 リバプールFC

伊東純也 KRCゲンク

鎌田大地 クリスタル・パレス

小川航基 NECナイメヘン

前田大然 セルティック

堂安律 アイントラハト・フランクフルト

上田綺世 フェイエノールト

田中碧 リーズ・ユナイテッド

中村敬斗 スタッド・ランス

佐野海舟 マインツ05

久保建英 レアル・ソシエダード

鈴木唯人 SCフライブルク

塩貝健人 VfLヴォルフスブルク

後藤啓介 シントトロイデンVV