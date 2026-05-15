森保監督「今朝、最終的に決めた」 北中米W杯の日本代表26人を発表 三笘薫と南野拓実は無念の選外【メンバー一覧】
6月に開幕するサッカーW杯北中米大会の日本代表メンバー26人が15日午後、発表された。遠藤航や伊東純也、鎌田大地などの主力が選出された一方で、負傷中の三笘薫や南野拓実は選外となった。
記者会見に出席した日本代表の森保一監督はメンバー選考について「昨日コーチ陣と話して、今朝、最終的に決めた」と明かした。チームスタッフに伝えたのは、午前11時だったという。
「最高の26人を選んだ」としつつ、「全てのポジションで最後まで悩んだ」「多くの選手を選べなかった」などと説明した。
これまで主力として日本代表の攻撃をけん引してきた三笘薫は、9日のリーグ戦で左足の太もも裏を負傷。W杯期間中の復帰が困難との見方もあり、強行招集するかどうか、森保監督の判断が注目されていた。
左膝の前十字靱帯断裂から復帰を目指していた南野拓実も、無念のメンバー外となった。
【選出された26人】
𝗚𝗞
早川友基 鹿島アントラーズ
大迫敬介 サンフレッチェ広島
鈴木彩艶 パルマ・カルチョ
𝗗𝗙
長友佑都 FC東京
谷口彰悟 シントトロイデンVV
板倉滉 アヤックス
渡辺剛 フェイエノールト
冨安健洋 アヤックス
伊藤洋輝 バイエルン・ミュンヘン
瀬古歩夢 ル・アーヴルAC
菅原由勢 ヴェルダー・ブレーメン
鈴木淳之介 FCコペンハーゲン
𝗠𝗙/𝗙𝗪
遠藤航 リバプールFC
伊東純也 KRCゲンク
鎌田大地 クリスタル・パレス
小川航基 NECナイメヘン
前田大然 セルティック
堂安律 アイントラハト・フランクフルト
上田綺世 フェイエノールト
田中碧 リーズ・ユナイテッド
中村敬斗 スタッド・ランス
佐野海舟 マインツ05
久保建英 レアル・ソシエダード
鈴木唯人 SCフライブルク
塩貝健人 VfLヴォルフスブルク
後藤啓介 シントトロイデンVV