「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日午後２時現在でダイヤモンドエレクトリックホールディングス<6699.T>が「売り予想数上昇」４位となっている。



きょうの東京市場で続急落し、年初来安値を更新した。きょう午前１１時ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は９９４億円（前期比２．７％増）、営業利益予想は１７億５０００万円（同３６．４％減）、最終利益予想は１０００万円（同９８．８％減）としており、大幅減益の見通しを示したことが売り予想数の増加につながっているようだ。研究開発投資などの増加によりエネルギーソリューション事業と電子機器事業で大幅な営業減益を見込むなか、金融コストの増加や円高を想定した為替影響も織り込んだ。



出所：MINKABU PRESS