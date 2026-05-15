ｙｕｔｏｒｉ<5892.T>はストップ高カイ気配。１４日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を１８５億円（前期比３０．０％増）、営業利益を１４億２０００万円（同３１．０％増）と発表。配当予想は無配継続とした。高成長路線の継続を好感した買いが膨らんでいる。



引き続きＳＮＳマーケティングを活用したブランドの拡大や、主要ブランドの実店舗拡大による業容拡大を見込む。また、アパレルブランド「Ｈｅｒ ｌｉｐ ｔｏ（ハーリップトゥ）」を運営するｈｅａｒｔ ｒｅｌａｔｉｏｎの完全子会社化（出資比率５１％→１００％）による収益取り込みも寄与する見通し。なお、同時に発表した２６年３月期決算は、売上高が１４２億３４００万円（前の期比７１．４％増）、営業利益が１０億８４００万円（同６１．４％増）だった。



出所：MINKABU PRESS