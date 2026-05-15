『SUMMER SONIC』WEST.、GENERATIONS、中島健人、Travis Japanら追加ラインナップ＆ステージ割発表

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『SUMMER SONIC 2026』が第9弾追加アーティストに加えて、ステージ割を発表した。

■WEST.、GENERATIONS、中島健人、Travis Japan、STARGLOWらが決定！

8月14日東京、8月15日大阪には、圧倒的なエンターテインメント性とグループとしての一体感で幅広い世代を魅了するWEST.が出演決定。さらに、台湾・宜蘭をルーツに活動し、男女ツインボーカルによるメロディアスな楽曲でアジア各地にファンを広げる告五人 Accusefiveも登場。8月15日大阪には、国内外で大きな注目を集めるFRUITS ZIPPERが登場。カラフルでポップな魅力あふれるステージで、大阪の会場に華やかな熱気を届ける。さらに、圧倒的なラップスキルと自由なチーム感でシーンを盛り上げる梅田サイファー、しなやかなフロウとメロウなサウンドで独自の存在感を放つDaichi Yamamotoも決定。ラウドロックシーンを牽引し、国内外で支持を集めるSurvive Said The Prophet、そして80’s UKロックを現代に再構築する“Nostalgic Modern”バンドLET ME KNOWも出演する。

8月15日東京、8月16日大阪には、日本のエレクトロ/ダンスシーンに唯一無二の存在感を刻み続ける電気グルーヴ、多方面で活躍しソロとしてもあらたな表現を広げる中島健人、R&B、ソウル、HIPHOPをルーツに心地よいグルーヴを届けるSIRUP、リアルな言葉とメロディックなフロウで支持を広げるKvi Babaも決定した。

8月15日東京には国内外で活動を広げるダンス＆ボーカルグループGENERATIONSが出演。エネルギッシュなパフォーマンスと華やかなステージングで、東京の会場を大きく盛り上げる。8月16日大阪には、音楽、ファッション、アートを横断して独自のスタイルを築き、世代を超えて愛される楽曲を生み出してきた木村カエラが登場。さらに、ジャンルレスなサウンドと独自の世界観で存在感を放つCLAN QUEEN、メロウで心地よいサウンドを届けるkiki vivi lily、MoMo、FULLHOUSEも追加となった。また、東京への出演が決定している3ピースバンドOddRe:の大阪出演も新たに決定した。

8月16日東京、8月14日大阪には、熊本発のスリーピースロックバンドとして大型フェスでも数々の熱狂を生み出してきたWANIMAが出演。独自の世界観とメタルサウンドで本格始動への期待が高まるMETALVERSE、高いダンススキルと表現力で国内外に活躍の場を広げるTravis Japanも決定。コーチェラでも話題になったロンドン発の次世代ポップ・アイコンとして注目を集めるFLOWEROVLOVE、さらに、BMSGのオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループSTARGLOWも登場し、それぞれの個性でサマソニのステージにあらたな熱を加える。

8月16日東京には、繊細かつ力強いバンドサウンドで支持を集めるロックバンドのおいしくるメロンパンが出演。さらに、日本のポップカルチャーを象徴する存在として、国内外で幅広い支持を集めるきゃりーぱみゅぱみゅ、昭和歌謡やシティポップを現代的なダンスミュージックとして再構築し注目を集める韓国出身のプロデューサー兼DJのNi ght Tempoも登場する。

8月14日大阪には、2024年始動の新鋭バンドとして、オルタナティブな感性と王道ロックの強さをあわせ持つPompadollSが決定。そして、すでに8月16日東京への出演が発表されているフィリピン発の5人組グローバルグループSB19の大阪出演も決定した。さらに、透明感ある歌声で注目を集めるHana Hope、しなやかなグルーヴで魅了するXinU、独自のポップセンスを放つカメレオン・ライム・ウーピーパイも出演する。

一般発売は5月30日。抽選特典付きの先行予約は、一般発売までとなる。

※メイン写真：東京会場ラインナップ

■イベント情報

『SUMMER SONIC 2026』

08/14（金）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

08/15（土）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

08/16（日）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

■【画像】大阪会場ラインナップ

■関連リンク

『SUMMER SONIC 2026』公式サイト

https://www.summersonic.com