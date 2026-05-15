BE:FIRST高い足場で軽々と身のこなしを披露する『ROCKIN′ON JAPAN』撮影メイキング公開！「わちゃわちゃ見れてうれしい」「絵になる手足の長さ」「オンとオフのギャップが出てる」

【動画＆写真】BE:FIRSTの6人が高い足場で軽々と身のこなしを披露する『ROCKIN’ON JAPAN』撮影メイキング／誌面カット

BE:FIRST（ビーファースト）が現在発売中の『ROCKIN’ON JAPAN（ロッキング・オン・ジャパン）』6月号に登場。編集部公式Instagramで、撮影ビハインド映像が公開されている。

■6人はレザーベスト＆デニムにティンバーランドのブーツ姿で登場

撮影にBE:FIRSTは白いTシャツに黒いレザーベストとレザーグローブをあわせ、デニムを穿き、足元はティンバーランドのブーツ姿で登場。

MANATO（マナト）はごつめのゴールドのネックレスをつけ、SOTA（ソウタ）はサングラス＆耳当てつきのファー帽子、LEO（レオ）とRYUHEI（リュウヘイ）はサングラス姿。JUNON（ジュノン）はバンダナをおでこに巻いて前髪をおろし、SHUNTO（シュント）は目が隠れるほど深くバンダナを巻いている。

スタジオ内で積み重ねた足場に座ったり寄りかかったりしながら、ラフに5人が話している様子から、サングラスを外したSOTAとSHUNTOが軽くダンスしているシーンへ。BGMの「BE:FIRST ALL DAY」ともマッチしている。

5人が寄り添い思い思いのポーズを決めるクールな雰囲気の撮影シーンや、それぞれが足場でスタンバイしているような場面も。5人で向かい合って足場に立ち、RYUHEIが足をぶらぶらさせながら座り、SOTAが高い足場でしゃがんでいる…かと思ったら、次のシーンでは足場に立って踊り出す。

高い足場でMANATOがあぐら、JUNONがしゃがみ、下の足場に立ったRYUHEIが寄り添う。その下にSOTA、SHUNTO、LEOがギュッと固まったシーンも。さらにLEOが足場で寝ころび、SOTAが座って手でリズムを刻み、隣でMANATOがどっかり座って話している場面に、やんちゃに足場に座るRYUHEIを、立ったJUNON、SHUNTOが囲む3ショットも。

最後はMANATOがバーを掴みながら高い足場ギリギリで座り、その隣でJUNONもバーを掴みしゃがみ、SOTA、SHUNTO、LEO、RYUHEIは下でポーズするシーンで幕を閉じる。

コメント欄には「SOTAどこでも踊ってる（笑）」「RYUHEIの足ブラブラがかわいい」「サングラス姿がエモい」「絵になる手足の長さ」「オンとオフのギャップが出てる」「撮影の隙間のわちゃわちゃが見られてうれしい」などといったファンの声が続々と到着。

Instagramには誌面カットの一部も公開されている。

■『ROCKIN’ON JAPAN』撮影ビハインド

■『ROCKIN’ON JAPAN』誌面カット