2023年10月7日に奇襲が仕掛けられた現場を巡回するイスラエル兵/Aris Messinis/AFP/Getty Images

（CNN）パレスチナ自治区ガザ地区のイスラム組織ハマスが2023年10月7日に仕掛けたイスラエル南部への奇襲攻撃で、同日以降に起きたとされるハマス戦闘員や親ハマス勢力によるレイプや性的暴行は、「最大限の苦痛」を与えるのが目的だったとする新たな報告書が発表された。

CNNは他メディアに先駆けて、その内容を入手した。報告書は女性や男性、子どもへの性的およびジェンダーに基づいた暴力について、これまでで最も包括的な証拠を示し、「組織的で幅広く、奇襲攻撃の重要な構成要素」だったと述べている。

報告書をまとめた人権専門家のコハブ・エルカヤムレビ氏はCNNに「最も重要な結論は、10月7日に拉致されたり、その後人質として拘束されたりした人々に対する暴力が、ハマスによる意図的な戦略だったという事実だ」と強調した。

報告書には、激しい性暴力や性的虐待を経験した10人以上の生存者から直接聞き取った証言が記されている。

今まで公になっていなかった話もある。一例として、ガザで人質になった未成年者2人が性的虐待を受け、互いへの性的行為を強要されたケースもあった。

今回の調査でチームに直接明かされた情報や、医療専門家、被害者の弁護士らと何度も会合を重ねるなかで集まった情報もある。

ハマスが襲った音楽祭会場のすぐ近くに隠れていたという生存者は、3件のレイプを詳細に報告している。

「複数の男たちが1人の女性を次々にレイプするのが聞こえた」「女性は尋常でない悲鳴を上げていた」と話した。報告書によれば、別の生存者からもレイプの様子を聞いたとの裏づけが得られた。被害者らの遺体を見たと話す人々もいた。遺体は服を引き裂かれ、両脚を開かれ、局部を切除されていたという。

報告書では、レイプの現場を直接目撃したという話が少なくとも6件、紹介されている。目撃者は全員、被害者が射殺されたのを見たという。ある女性は、若い女性が数人の男たちにレイプされ、体を切り刻まれて射殺されるのを見たと話した。

エルカヤムレビ氏によると、この報告書の目的は、被害者の苦しみが「否定されたり、消去されたり、忘れられたり」しないように保証することだ。このような記録の常として、被害者のプライバシーを保護するため、資料は一定期間、非公開とされる。CNNはすべての内容を確認できてはいないが、報告書に含まれる視覚的資料の多くをすでに閲覧した。

調査チームは2年以上かけて証拠を収集、精査、整理してきた。生存者や救急隊員、鑑識官、医療専門家とのインタビューや会合は数百回に上り、1万件以上の画像や映像の分析に約1800時間を費やした。その中には、加害者が撮影した数時間分の凄惨（せいさん）な場面も含まれている。

性的拷問を加え、性的暴行の末に殺害し、服をはぎ取り、体を拘束し、強制結婚を迫り、性的暴行の画像を撮って拡散する。男女を問わず繰り返された暴力から、それは攻撃の一環だったことがうかがえる。

報告書によると、10月7日に殺害された被害者の多くは体を切り刻まれていた。女性の顔や局部を傷つけた例が多かった。調査チームは多くの遺体の写真を調べ、身元確認に携わった担当者や法医学の専門家らに話を聞いた。専門家らによれば、数十人が胸や局部を撃たれたり、焼かれたりしていた。死後に損壊されたケースが多いという。

エルカヤムレビ氏は、攻撃の一部として意図的に性暴力が使われたとの見方を示す。

同氏は「性暴力の目的は被害者を苦しめ、はずかしめることだ」「何世代にもわたって記憶されるような苦痛を与えた」と指摘し、「被害者は民族の象徴だ。性暴力がつくり出すのは民族全体が共有する集団的な衝撃であり、集団的なトラウマ（心的外傷）、苦難だ」と述べた。

否認との戦い

10月7日の性暴力がその後、大きな政治問題となった理由のひとつは、当局者らが直後に公表した凄惨な暴力の話が一部、虚偽と判明したためだ。

エルカヤムレビ氏は新たな報告書について、証拠はすべて慎重に検証し、事実関係を確認してあると強調した。

それぞれの事例について、現場に駆けつけた救急隊員をはじめとする目撃者の裏づけを取ったという。専門家や協力者約25人で構成する同氏らのチームが、現場写真や映像の位置を特定する研究グループとも協力し、それぞれの被害者がいた地点を割り出してほかの証拠と照合した。

このような報告書は通常、当局からの情報に基づいて作成されるが、チームは独立性を保つため、当局の取り調べに頼らない方針を決めた。

ハマスはこれまで、奇襲攻撃やその後の人質拘束で性暴力があったことを繰り返し否定している。

国連で紛争下の性的暴力担当事務総長特別代表を務めるプラミラ・パッテン氏は現地調査を実施し、性暴力があったと信じるに足る「合理的な根拠」があると結論づけたが、ハマスは否認を続けた。

イスラエルのレイプ・クライシス・センター協会や、同国の研究者らで構成する独立系組織のダイナ・プロジェクト、国内外のメディアによる調査はいずれも、レイプや性的虐待が攻撃の一環だったと結論づけた。今回の報告書はさらに、組織的、計画的な性暴力だったと断じている。

一方で性暴力を否認し、イスラエルがこの問題をガザ侵攻の口実にしていると非難する声もある。否認派は、ハマスによる奇襲攻撃の直後に被害者が直接証言した例はなかったと主張。これに対してイスラエル当局は、被害者の多くが当日殺害されたからだと反論している。

被害の形跡は、法医学者らが遺体を調べたり、写真や映像を見たりしてから初めて明らかになったという。

もうひとつの要因として、奇襲攻撃の直後、激しい戦闘が続くなかで現場に入った救急隊員の一部が、定められた手順通りに証拠を収集したり、被害者の体を調べたりしなかったという事情がある。被害者が発見された現場の記録や写真はほとんど残っていない。

CNNが証拠収集について尋ねたのに対し、イスラエル当局と救急隊は、現場で戦闘が続いていたため安全上の制約があり、被害者の身元確認や埋葬を急ぐ必要があったと説明していた。

救急隊員の中には、証拠の扱い方について正式な訓練を受けていないボランティアもいた。現場で途方に暮れたり、精神的な痛手を負ったりしたメンバーも多く、イスラエル当局者やエルカヤムレビ氏自身がメディアに伝えた一部の目撃証言は、後に誤りと判明した。

エルカヤムレビ氏は批判にさらされながらも、被害者支援の第一人者となり、24年にイスラエルの文民で最高の栄誉とされる「イスラエル賞」を受賞した。

性暴力被害者を支援する多くの活動家と同様、同氏も殺害予告などの脅迫を受けてきた。それでも取り組む価値のある活動だと確信している。

「性暴力を受けた男女は、この上なく悪質かつ残酷なやり方で口を封じられてきた。私たちの取り組みによって、それに終止符が打たれることを願う」と、同氏は力を込めた。