5月13日、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄が、出演していたライオンの「ストッパ下痢止め」のCMから外されたことが発覚した。いじめ騒動が大きな波紋を呼んだが、今回の件をめぐるNHKの対応に疑問を持たれている。

騒動は、お笑い芸人の中山功太が、5月5日配信のバラエティ番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）で「ずっといじめられてた先輩がいる」と発言したことに端を発する。11日のXで高橋自ら名乗り出る形で、中山に配慮を欠いた言動を取っていたことを認め、すでに中山と話して “和解” したことを明かした。ただ、思わぬ余波を巻き起こすことに。

「高橋さんは2010年から『ストッパ下痢止め』のCMに出演していましたが、13日にライオン公式サイトから写真を取り下げられていることが発覚。ライオンは複数のスポーツ紙の取材に対し、《総合的に判断してプロモーションへの活用は当面見合わせています》とコメントしています。

一方、高橋さんが、子ども向け教育番組『みいつけた！』（NHK Eテレ）でコッシーの声役で出演するNHKは、12日にスポーツ紙に《現在のところ、出演予定に変更はありません》とコメントし、今後も出演を継続するようです。14日の情報番組『DayDay.』（日本テレビ系）に生出演するなど、テレビの仕事では目立った影響は出ていません」（スポーツ紙記者）

CM画像を全削除したライオンとNHKを含むテレビ局の対応が分かれる形となったが、Xでは、

《ライオンさんの判断は正解だと思います それに比べNHKは何なん》

《さすがライオン。NHKとは大違いだね》

《サバンナ高橋はコッシー役を継続か…NHKって感じだな》

など、NHKに冷ややかな声があがっている。過去に、NHKは “いじめ” が取りざたされた人物をめぐって対応に奔走したことがあった。

「2021年の東京オリンピック・パラリンピックの開会式と閉会式で流れる音楽の作曲を担当していた小山田圭吾さんが、過去の雑誌のインタビューで学生時代に同級生をいじめていたことを語っていたことが発覚。

小山田さんはデザインに関するNHK Eテレの子ども向け番組『デザインあ』や『JAPANGLE』で楽曲を担当していましたが、NHKは放送を中止したのです。今回、高橋さんの騒動によって、小山田さんの件を想起した人もいたようです」（芸能記者）

高橋のいじめ騒動をめぐっては、中山が12日のXで《僕が番組内で言った「いじめられていた」という表現は完全に不適切でした。申し訳ありません》と、自らの発言を撤回し、謝罪した。

「すでに当事者同士で解決した点も、テレビ局側が起用を継続した理由の一つかもしれません。ただ、NHKは、小山田さんの小中学生時代のいじめに厳しい対応を示しただけに、高橋さんとの違いを感じる人もいたのでしょう。

中山さんが発言を撤回したとはいえ、子ども向け番組に出演する高橋さんは一連の騒動によって、少なからずイメージダウンしたことは想像にかたくありません」（同前）

2009年からコッシーの声を担当し、子どもたちからも親しまれてきた高橋。放送17年め、思わぬ波紋を呼ぶことになってしまった。