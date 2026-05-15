W杯本大会メンバー発表

日本サッカー協会は15日、来月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を発表した。

日本は8大会連続8回目のW杯出場。前回のカタール大会にも出場した久保建英（レアル・ソシエダ）、堂安 律（フランクフルト）、伊東純也（ヘンク）らが順当に選出され、39歳の長友佑都（FC東京）は日本歴代単独最多となる5大会連続となる。

一方で昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負った南野拓実（ASモナコ）、9日に行われたイングランド・プレミアリーグのウォルバーハンプトン戦で左太もも裏付近を負傷した三笘薫（ブライトン）は無念のメンバー外となった。

当落線上と見られた守田英正（スポルティング）は、前回のカタールW杯に出場するなど、ボランチの主力を担ってきたが、コンディション不良で昨年3月のW杯最終予選以降、代表活動から遠ざかり、3月の英国遠征でも招集外だった。

直近1年間の招集メンバーでは、旗手怜央（セルティック）らが落選。28歳の旗手は高い技術を持つ中盤のタレントとして海外で実力を示してきたが、代表チームでは熾烈な競争に阻まれ、昨年3月のW杯最終予選での招集が最後だった。

W杯に出場する各代表チームは、11日に締め切られた予備登録メンバーから最終メンバーリストをFIFA（国際サッカー連盟）に提出する流れ。最終メンバー26人の中から負傷または病気の選手が発生した場合、初戦の24時間前までであれば、予備リストに含まれる選手と入れ替えが可能となっている。

日本は本大会の1次リーグでグループFに入り、オランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。

◆主な落選メンバー（直近1年の招集歴より）

DF：

橋岡大樹（ヘント）

町田浩樹（ホッフェンハイム）

安藤智哉（ザンクトパウリ）

望月ヘンリー海輝（町田）

MF/FW

南野拓実（ASモナコ）

三笘 薫（ブライトン）

藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）

町野修斗（ボルシア･メンヘングラッドバッハ）

佐藤龍之介（FC東京）

大橋祐紀（ブラックバーン）

佐野航大（NECナイメヘン）

森下龍矢（バーミンガム）

相馬勇紀（町田）

古橋亨梧（バーミンガム）



（THE ANSWER編集部）