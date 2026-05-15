イラストレーターのriricaさんの漫画「最近のゾンビについて」がインスタグラムで2600以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

最近のゾンビ映画を見ていたとき、登場するゾンビの足がやけに速いことに気付いた作者。「もし今、ゾンビの世界になったら」「もし自分がゾンビになったら」と、妄想して…という内容で、読者からは「確かに！」「見応えはあるんだけれどね（笑）」「久しぶりにゾンビ映画見てみよう」などの声が上がっています。

最近のゾンビ、強すぎてついていけない？

riricaさんは、インスタグラムやブログ「ねことおら」などで作品を発表しています。riricaさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「最近のゾンビについて」を描いたきっかけを教えてください。

riricaさん「最近のゾンビ映画を見たときに、やたらゾンビの移動速度が速くて。『こんな感じだったっけ！？』と驚き、もし自分がゾンビになったら絶対ついていけないな、と思ったことがきっかけです」

Q.すばやいゾンビを見て、どう思いましたか。

riricaさん「人間だったときよりも、なぜか動きが速くて、力も強い。理性がなくて少し腐りやすい以外、健康な人間よりもいい状態に思いますね（笑）」

Q.riricaさんが最近見た映画やドラマでは、足が速いゾンビばかりだったのですか。

riricaさん「最近のホラー映画に出てくるゾンビは本当に足が速いです。ゾンビの仲間になる条件として、『足が速くないと駄目』などありそうですよね」

Q.足が速いゾンビより、遅くゾンビの方が好きですか。

riricaさん「早歩き程度で、のそのそとしたイメージ通りのゾンビが好きです。よく見ているシリーズもののゾンビドラマがあるのですが、出てくるゾンビがそんな感じで。ドラマを見るたびになぜか安心しますね」

Q.もし自分がゾンビになったら、してみたいことはありますか。

riricaさん「身体能力が向上するタイプのゾンビになれたら、速く走ったり、高く飛んだりしてみたいです」

Q.漫画「最近のゾンビについて」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

riricaさん「『私もゾンビ映画が好きなので、その気持ち分かります』と、私の意見に共感してくださる方が意外と多くてうれしかったです。また、『もし今、ゾンビウイルスが流行ったら』という妄想仲間もいらっしゃって。皆さんからいただいたコメントを読んで、とても楽しかったです！」