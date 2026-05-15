11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

現在、東京ディズニーシーでは、開園25周年を記念したアニバーサリーイベント”スパークリング・ジュビリー”が開催中です。

新しいイベントが始まると、新しいショーやパレード、デコレーションなど様々なものや新しいものが始まります。

フードやグッズといったものもイベントに合わせたビジュアルになっていて、その時期に遊びに行ったという記憶にも手元にも残る思い出のひとつになりますよね。

ということで今回は、スパークリング・ジュビリーのフードやグッズを紹介していきたいと思います！

まずはフードから。

メディテレーニアンハーバーにあるカフェ・ポルトフィーノで頂ける”スペシャルセット”

こちらは、タコのフリットとシーフードサラダ、ほうれん草とパンチェッタのクリームスープ、ローストビーフ マッシュルーム入りデミグラスソース、パンナコッタ ライチー＆マンゴーがセットになったメニューです。

”ローストビーフ マッシュルーム入りデミグラスソース”は、ちょうどいい柔らかさと厚さでとても食べやすく美味しかったし、デミグラスソースも見た目の色の濃さの割にはそこまでこってりしてなく、ちょうどいい濃さでした。

お肉は結構大きいのが2枚もあり食べ応え抜群！

パンナコッタ ライチー＆マンゴー”は、パンナコッタは思っていたよりも濃厚で結構な弾力がありました。

ミッキーのお顔のパンナコッタやジュビリーカラーのゼリー、星の形のナタデココがとても可愛く、甘いけれどさっぱりとした味でした。

パンナコッタの下には、ライチもしっかりと入っていて幸せな味がしました。

続いては、同じくカフェ・ポルトフィーノと、ポートディスカバリーにあるホライズンベイ・レストランで頂ける”レモネード(ブルーシロップ＆バタフライピー)”

元々可愛い色合いではあるのですが、混ぜるとジュビリーブルーの色合いになってめちゃくちゃ可愛いビジュになります。

甘さはしっかりあるものの、レモンのさっぱりさがあるので飲みやすいです。

凍ったレモン入っていて、ずっとヒンヤリしたドリンクになりそうなのでこれからの季節にぴったり！

続いては、5箇所で購入することができる”ミッキーチュロス(クッキー＆クリーム)”

外はほろ苦いココア生地、中とのクリームの甘さのバランスがとても良いです。

個人的には大好きなのですが、甘党の方にとっては甘さが足りないかもしれません。

ほろ苦なチュロスです。

出来たての温かいのが最高です。

リピしたい美味しさ！！

続いては、イレギュラーなものにはなると思うのですが、ぜひ紹介させてください。

”シーズニング(ガーリック・トリュフ)”です。

こちらはスーベニア付きも選べるものになっています。

スーベニアもめちゃくちゃ可愛いし、使い勝手が良いサイズ感なのでおすすめです。

このシーズニング、粒子がとても細かく本当に何にでも合うので、持ち帰ってお好みの食事の味変にも役に立つと思います。

しっかりガーリックを感じつつも、主張は激しすぎなく最高の調味料です。

私はお持ち帰りをして、ポテトや唐揚げにかけてみたりしたのですが、本当に美味しい。

普段食べているものとはまた違った味わいを感じられて、とても良かったです！！

グッズの方も紹介していこうと思うのですが、現在売り切れになっているものもあると思うので、公式HP等を確認していただけたらと思います。

私が実際に身に付けているのが、ジュビリーブルーのキラキラと、ふわっとした白いリボンがとても可愛いカチューシャです。

25周年イベントでは、3種類のカチューシャが登場しているのですが、どれも違った魅力溢れるカチューシャになっているので、ぜひお好みで選んでもらって装着して25周年をお祝いしてもらえたらと思います！

このイベントで外せないグッズといえば、ジュビリーバッジですね。

こちらは、バッジとリボンがセットになっているものと、好きなデザインのバッジ単体と好きなデザインのリボンを組み合わせ、チャーム等をカスタマイズ出来るものになっていて、自分の好きなデザインだらけで作ることができるので、とてもおすすめです！

現在、私が調べた限り、結構欠品がでているので、なかなか思うように作ることは出来ないかもしれないのですが、自分の好きなデザインを選べるってすごく魅力的だし、それを選ぶ時間も思い出になるのでいいですよね。

個人的にデザインがすごく好きで、珍しく光るおもちゃにきゅんとしたのがこちら。

少しクラシックな感じのお顔なのもとても良いし、それと対比の25周年の文字が最高ですよね。

ただただ首から掛けていたい、とにかくビジュが最高なグッズです。

ぜひみなさんも記憶にも手元にも残る思い出のひとつとしてフードやグッズでイベントを思い切り楽しんでみてはいかがでしょうか？？

文・写真：ヤママチミキ

TOP画像デザイン＆イラスト：ジンボウサトシ

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