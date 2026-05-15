◇ナ・リーグ ドジャース5−2ジャイアンツ（2026年5月14日 ロサンゼルス）

ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠でのジャイアンツ戦に勝利を収めた。連勝でパドレスを抜いて、単独首位に立った。

ベンチスタートとなった大谷翔平に代わってキャリア初の1番に入った正捕手・スミスが初回、ジャイアンツ先発ループのシンカーを捉え、右中間に先制の4号先頭打者本塁打。打球速度103.1マイル（約165.9キロ）、飛距離390フィート（約118.9メートル）、角度33度の完璧な一発だった。

“代役1番”として、一振りで仕事を果たしたスミスは「翔平のように打とうと思って打席に入ったんだ」と笑った。大谷もベンチで笑みを浮かべながら拍手する、チームにとっても大きな一発。「先頭打者ホームランという最高の結果になったけれど、僕にとってはいつも通りの一つの打席として臨んだよ」と平常心を強調した。

チームとして得点力不足に苦しんだ時期もあったが、スミスの先制弾を機に、常に先手を取って接戦を制した。「幸先の良いスタートを切れたのは良かった。追いかける展開ではなく、先行逃げ切りの形に持ち込めたからね。その後追いつかれはしたけれど、最終的に勝つことができて良かったよ」と笑顔を見せた。