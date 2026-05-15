日本サッカー協会は5月15日、東京都内で記者会見を開き、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーの26名を発表した。

【映像】W杯メンバーを読み上げる森保監督

今年6〜7月にアメリカ、カナダ、メキシコで開催される北中米W杯に日本代表は8大会連続8回目の出場を果たし、グループステージはオランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同じグループFに入る。史上初のベスト8進出、そして優勝を目指す。

前回の2022年カタールW杯後の第二次政権で、森保一監督は実に86名を招集してきたが、その中から精鋭26名が決定。GK鈴木彩艶（パルマ）、MF鎌田大地（クリスタル・パレス）、MF久保建英（レアル・ソシエダ）、FW上田綺世（フェイエノールト）など主力に加え、2月に左足首を痛めたMF遠藤航（リヴァプール）、5月4日に右鎖骨を骨折したMF鈴木唯人（フライブルク）、ここ数年は怪我が多いDF冨安健洋（アヤックス）、DF伊藤洋輝（バイエルン）、DF板倉滉（アヤックス）らも選出された。

また、39歳のDF長友佑都（FC東京）は日本史上初の5回目のW杯メンバー選出となった。1キャップの塩貝健人も檜舞台行きを勝ち取った。

一方で、5月9日にハムストリングを痛めたMF三笘薫（ブライトン）、左膝十字靭帯断裂のMF南野拓実（モナコ）とDF町田浩樹（ホッフェンハイム）、アジア最終予選の途中まで主力だったMF守田英正（スポルティング）は選外となった。



日本代表のW杯メンバー26名は以下の通り。

【GK】

早川友基（鹿島アントラーズ）

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

【DF】

長友佑都（FC東京）

谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）

板倉滉（アヤックス／オランダ）

渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

冨安健洋（アヤックス／オランダ）

伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

【MF／FW】

遠藤航（リヴァプール／イングランド）

伊東純也（ゲンク／ベルギー）

鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

小川航基（NECナイメヘン／オランダ）

前田大然（セルティック／スコットランド）

堂安律（フランクフルト／ドイツ）

上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

田中碧（リーズ／イングランド）

中村敬斗（スタッド・ランス／フランス2部）

佐野海舟（マインツ／ドイツ）

久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）

後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）

【監督】

森保一

（ABEMA NEWS）

