ジョルジャ・スミスが、デビュー10周年を祝った新曲「What’s Done Is Done」をリリース。また、長年のコラボレーターであるKCロックが監督を務めたMVも公開された。

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これまでになくストレートで自信に満ちたジョルジャの一面を映し出す本楽曲は、ロンドンのプロデューサー P2Jと共に制作。繊細なパーカッション、ムーディなエレクトロニックサウンドや、豊かでソウルフルなボーカルが融合。傷つき、受け入れ、そして苦難を経て勝ち取った決意をめぐる葛藤が、明快さと抑制をもって描き出されている。

また、本楽曲はジョルジャのソングライティングを特徴づけてきた感情的な誠実さを携えつつも、控えめで自信に満ちた力強い、新たなサウンドの方向性を指し示す。一線を引き、力を取り戻し、元通りにならないことを受け入れる、というメッセージが歌われる。

MVでは、友人たちと過ごすナイトライフの様子を捉え、レイヴのシーンやブロックパーティ、屋上での静かなひととき、単独での移動シーンなどを織り交ぜながら展開される。映像にはリアリズムと親近感が漂っており、人混みの中で、その瞬間に身を委ねながら、愛や失恋について思い巡らす様子が、楽曲が持つ感情の解放と逃避感と共に映し出される。

さらに、MVにはジョルジャの友人たちや家族、イギリス各地のコラボレーターたちが出演。彼女のキャリアを通じて常に中心となってきたコミュニティや人間関係を映し出し、親近感と祝典、共有してきた歴史を感じさせる映像となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）