負傷した三笘薫はメンバーに選ばれず。森保ジャパンはエースを欠いて北中米W杯へ
森保一監督が５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を発表。負傷した三笘薫（ブライトン）は選ばれず、自身２度目のW杯出場を逃した。森保監督は会見で「メディカルから『大会期間中に復帰は難しい』と報告を受けて選出を断念した」と説明した。
まもなく29歳の誕生日を迎える三笘は、今月９日のウォルバーハンプトン戦で左足のハムストリングを負傷。ピッチに倒れ込み、交代を余儀なくされた。
ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督は、ウルブス戦後に「検査の結果を待たなければならない」「あまり良い状態には見えなかった。しかし私は前向きな人間だ。その件については前向きに捉えている」と発言した。
そして17日のリーズ戦を前に「今シーズンの残り２試合は欠場する」と明かした上で、W杯出場に関して「はっきりしたことは言えない。我々は日本サッカー協会と連絡を取り合っており、共に決断を下さなければならない」と語っていた。
世界制覇を目指す森保ジャパンは、エースを欠いてW杯に臨むこととなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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まもなく29歳の誕生日を迎える三笘は、今月９日のウォルバーハンプトン戦で左足のハムストリングを負傷。ピッチに倒れ込み、交代を余儀なくされた。
ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督は、ウルブス戦後に「検査の結果を待たなければならない」「あまり良い状態には見えなかった。しかし私は前向きな人間だ。その件については前向きに捉えている」と発言した。
そして17日のリーズ戦を前に「今シーズンの残り２試合は欠場する」と明かした上で、W杯出場に関して「はっきりしたことは言えない。我々は日本サッカー協会と連絡を取り合っており、共に決断を下さなければならない」と語っていた。
世界制覇を目指す森保ジャパンは、エースを欠いてW杯に臨むこととなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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