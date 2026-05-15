北斗晶、注文していた豆腐を使った夕食メニュー「ここの温泉豆腐が1番美味しいと思ってる」

タレントの北斗晶が14日に自身のアメブロを更新。注文していた豆腐を使った夕食を公開した。

この日、北斗は「今日は夫婦で、よく働きました〜！！」と切り出し、夫でタレントの佐々木健介と駐車場の掃除や庭の手入れ、畑の水やりなどを行ったことを報告。畑のブルーベリーが実をつけたといい「無農薬だし、すーちゃんが畑に来た時に採りながら食べさせてあげられそうです」と孫・寿々ちゃんが食べるのを楽しみにしている様子をつづった。

その後、注文していた温泉豆腐が届いたことを明かし、夕食に堪能したことを報告。「温泉水とポン酢とゴマだれも付いてて鍋でちょっとコトコトお豆腐を煮るだけでとろとろの絶品温泉豆腐になります」と説明した。

食卓に並んだ夕食を公開し「温泉豆腐だけでもいいし、好きに色んな物を入れてアレンジしてもいいし！！」とコメント。「我が家は、スナップエンドウと豚バラ肉を最後の方に入れていただきましたー」と明かした。

続けて「私はここの温泉豆腐が1番美味しいと思ってるのよ〜」と絶賛し「サイズも小、中、大、があるので有難いです。ちなみに我が家は大で、お豆腐は四丁付いてました」とつづった。