北中米W杯の日本代表メンバー26人が決定！ 長友、冨安、遠藤らが招集！ 三笘、守田は落選…
日本サッカー協会（JFA）は５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表。長友佑都、冨安健洋、遠藤航らが招集され、三笘薫、守田英正は落選となった。
８大会連続８度目の出場となる森保ジャパンは、史上初のベスト８超えを目ざし、世界の舞台に挑む。
４年に一度の大舞台に臨む日本代表メンバー26人は以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
６月11日に開幕するアメリカ、カナダ、メキシコ３か国共催開催の今大会は、出場国が従来の32から48に拡大。グループステージは４チーム×12組で争われ、各組上位２か国と成績上位の３位のうち上位８か国が決勝トーナメントに進出する。
日本はグループFで、オランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦。日本時間６月15日に初戦でオランダと、同21日にチュニジアと、26日にスウェーデンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
８大会連続８度目の出場となる森保ジャパンは、史上初のベスト８超えを目ざし、世界の舞台に挑む。
４年に一度の大舞台に臨む日本代表メンバー26人は以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
６月11日に開幕するアメリカ、カナダ、メキシコ３か国共催開催の今大会は、出場国が従来の32から48に拡大。グループステージは４チーム×12組で争われ、各組上位２か国と成績上位の３位のうち上位８か国が決勝トーナメントに進出する。
日本はグループFで、オランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦。日本時間６月15日に初戦でオランダと、同21日にチュニジアと、26日にスウェーデンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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